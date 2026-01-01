¿Qué es la “Radio del Juicio Final” y por qué causó furor tras una transmisión sospechosa?

El pasado martes 30 de diciembre, la estación conocida como la "Radio del Juicio Final" se volvió tendencia en redes sociales, pues se registró un cambio en su emisión diaria, lo que provocó un sinfín de especulaciones y teorías entre internautas de plataformas digitales.

A pocas horas de finalizar el 2025, la señal de radio dejó escuchar un nuevo sonido de manera repentina: fragmentos de la canción de ballet "El lago de los cisnes" del compositor ruso Piotr Ilisch Chaikovski, regenerando un profundo debate entre expertos y aficionados en redes sociales.

El aspecto que más llamó la atención de los internautas es el contexto de la canción, ya que durante la década de los 90, la transmisión repetida de ballet en la televisión estatal soviética fue una señal para los rusos de que estaba ocurriendo un golpe de estado o una agitación importante, una especie de cortina de humo para ocultar y bloquear información a la población sobre los disturbios causados por la crisis.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ayer durante una reunión con su gabinete para hablar sobre la “operación militar especial” en Ucrania. Foto: EFE

Este cambio en su transmisión surge en un panorama que ha levantado alarma entre la población, pues el pasado 29 de diciembre el presidente Vladimir Putin señaló al gobierno de Ucrania de atacar su residencia utilizando 91 drones. Por ello, el Kremlin aseguró que se tomarían represalias en la negociación entre ambos países por este supuesto "intento de asesinato".

¿Qué es la "Radio del Juicio Final"?

Lejos de tener un significado apocalíptico, la "Radio del Juicio Final" es el nombre popular con que se conoce a la enigmática estación de radio rusa de onda corta UVB-76, también conocida como "The Buzzer" o "El Zumbador", la cual transmite en la frecuencia 4625 kHz.

De acuerdo con el medio alemán Deutsche Welle (DW), esta radioseñal ha intrigado a numerosos científicos durante más de cuarenta años, pues desde la década de 1970 se ha mantenido al aire con una emisión constante e ininterrumpida: un zumbido monótono y repetitivo durante las 24 horas del día que se interrumpe con sonidos breves.

🎶 | “El lago de los cisnes” acaba de sonar en la radio Doomsday.



UVB-76, conocida como el Zumbador o la estación del Juicio Final, es una misteriosa transmisión de onda corta que ha estado al aire desde la década de 1970.



Su propósito nunca ha sido explicado oficialmente, y… pic.twitter.com/0s6aBwcmOi — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 30, 2025

En otras ocasiones, el zumbido se interrumpe para transmitir voces humanas con mensajes en código ruso, principalmente se pueden llegar a escuchar vocablos cortos y números que se repiten. Su propósito aún sigue siendo un misterio, ya que nunca se ha emitido una declaración oficial sobre su finalidad.

Las teorías sobre su propósito son diversas, algunos sugieren que podría ser una estación de números usada para enviar mensajes cifrados a espías, otros piensan que pertenece a la red de comunicaciones militares de Rusia y que transmite para submarinos o tropas, incluso algunos creen que es una emisión de señales de radio hacia la atmósfera para buscar ovnis.

La teoría más alarmante sugiere que se trata de una señal de "mano muerta", un sistema de represalia automática que opera un control de armas nucleares de la era de la Guerra Fría utilizado por Rusia, en caso de un ataque enemigo. Finalmente, diversos usuarios en internet han planteado la posibilidad de que esta transmisión tenga que ver con las tensiones internacionales, mientras algunos aseguran que solo se trata de una coincidencia.

