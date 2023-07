¡Por fin lo revela! Peso Pluma dice cómo y de dónde surgió su famoso corte de cabello

Peso Pluma es un cantante y compositor mexicano conocido por ser un exponente del género regional mexicano, un estilo que reúne varios elementos musicales. Los más destacados son: el duranguense, el grupero, el tejano, los corridos tumbados y el norteño.

El joven nació en Zapopan, México. A sus 24 años ha cosechado una carrera prometedora en la industria. Entre las canciones más escuchadas se encuentran 'Ella baila sola', 'La bebe', 'PRC' y 'Plebada'.

Para los que no saben, tiene el mullet, un corte de pelo a capas, con una parte frontal y superior corta, la parte de atrás es la más larga. Algunas versiones tienen un flequillo.

¿Cómo surgió el particular corte de Peso Pluma?

El artista confesó que usaba una melena como la del cantante de 'Love yourself': "Fíjate, yo usaba el pelo largo, así tipo Justin Bieber en 'Baby'".

Peso Pluma detalló que durante muchos años se basó en esa imagen. Sin embargo, durante un viaje a Medellín, conoció a un estilista que le aconsejó una moda que los jóvenes de la capital antioqueña usaban mucho.

"Yo no me cortaba el pelo con nadie, por la misma razón de que mi pelo es poder. Pero una vez fui a Medellín, Colombia, y un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular", dijo el mexicano a la revista estadounidense.

"Recuerdo que terminó y dije: 'Guey, ¿qué me hiciste?' Luego grabé un video y admití: 'Si se ve bien perro', continuó expresando Kabande.

Su corte se ha convertido en un referente. Varios jóvenes han querido replicarlo. Incluso, Hassan expresó que los peluqueros de México le agradecen mucho. "La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: 'Gracias por tanto trabajo que nos ha dado'. Me dijo que habían ido 24 personas ese día, para hacerse el estilo de Peso Pluma", rememoró el cantante.



