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El humor irreverente de “American Dad: un agente de familia” llegará al universo Fortnite próximamente con las skins de Stan Smith y Francine de la serie animada que satiriza el nacionalismo estadounidense.
La nueva colaboración entre Epic Games y la divertida serie de Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia y El Show de Cleveland, sorprendió a miles de usuarios, pues estará disponible muy pronto.
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¿Cuándo se lanzan las skins de “American Dad” en Fortnite?
American Dad llegará a Fortnite este 3 de julio con las skins de los protagonistas Stan y Francine Smith, además de aspectos clave de los personajes y otros artículos especiales, ideal para los seguidores de la serie y su humor ácido.
La serie animada sigue la vida familiar de Stan Smith, un agente de la CIA, ultraconservador y experto en armas que está obsesionado con la seguridad nacional, quien vive en Virginia con su esposa Francine, sus hijos adolescentes, un extraterrestre y un pez, en medio de una trama que mezcla la ciencia ficción con la sátira política.
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¿Qué incluye el lote de “American Dad” invaden Fortnite?
El lote de American Dad: Un agente de familia en Fortnite incluirá los siguientes objetos:
- Atuendo de Stan Smith
- Atuendo de Francine Smith
- Mochila Klaus
- Mochila Imán nivel de amenaza
- Pico Dedo de goma
- Pico bolso de Francine
- JAM especial 'al ritmo de Stan'
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