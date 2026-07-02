El humor irreverente de “American Dad: un agente de familia” llegará al universo Fortnite próximamente con las skins de Stan Smith y Francine de la serie animada que satiriza el nacionalismo estadounidense.

La nueva colaboración entre Epic Games y la divertida serie de Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia y El Show de Cleveland, sorprendió a miles de usuarios, pues estará disponible muy pronto.

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La serie satiriza la vida en familia de agente de la CIA obsesionado con la seguridad nacional. Foto: IMDb

¿Cuándo se lanzan las skins de “American Dad” en Fortnite?

American Dad llegará a Fortnite este 3 de julio con las skins de los protagonistas Stan y Francine Smith, además de aspectos clave de los personajes y otros artículos especiales, ideal para los seguidores de la serie y su humor ácido.

La serie animada sigue la vida familiar de Stan Smith, un agente de la CIA, ultraconservador y experto en armas que está obsesionado con la seguridad nacional, quien vive en Virginia con su esposa Francine, sus hijos adolescentes, un extraterrestre y un pez, en medio de una trama que mezcla la ciencia ficción con la sátira política.

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¡Va a ser un día maravilloso! 🎆



Stan y Francine de Padre Made in USA llegan a Fortnite el 3 de julio 👀 pic.twitter.com/Mho47J6eEl — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) July 2, 2026

¿Qué incluye el lote de “American Dad” invaden Fortnite?

El lote de American Dad: Un agente de familia en Fortnite incluirá los siguientes objetos:

Atuendo de Stan Smith

Atuendo de Francine Smith

Mochila Klaus

Mochila Imán nivel de amenaza

Pico Dedo de goma

Pico bolso de Francine

JAM especial 'al ritmo de Stan'

AMERICAN DAD x FORTNITE DECRYPTED 🔥 pic.twitter.com/d2qRpk8ipW — SpushFNBR (@SpushFNBR) July 2, 2026

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dcs