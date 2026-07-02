Tendencias | 02-07-26 | 20:48 |

El humor irreverente de “” llegará al universo próximamente con las skins de Stan Smith y Francine de la serie animada que satiriza el nacionalismo estadounidense.

La nueva colaboración entre Epic Games y la divertida serie de Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia y El Show de Cleveland, sorprendió a miles de usuarios, pues estará disponible muy pronto.

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La serie satiriza la vida en familia de agente de la CIA obsesionado con la seguridad nacional. Foto: IMDb
La serie satiriza la vida en familia de agente de la CIA obsesionado con la seguridad nacional. Foto: IMDb

¿Cuándo se lanzan las skins de “American Dad” en Fortnite?

American Dad llegará a Fortnite este 3 de julio con las skins de los protagonistas Stan y Francine Smith, además de aspectos clave de los personajes y otros artículos especiales, ideal para los seguidores de la serie y su humor ácido.

La serie animada sigue la vida familiar de Stan Smith, un agente de la CIA, ultraconservador y experto en armas que está obsesionado con la seguridad nacional, quien vive en Virginia con su esposa Francine, sus hijos adolescentes, un extraterrestre y un pez, en medio de una trama que mezcla la ciencia ficción con la sátira política.

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¿Qué incluye el lote de “American Dad” invaden Fortnite?

El lote de American Dad: Un agente de familia en Fortnite incluirá los siguientes objetos:

  • Atuendo de Stan Smith
  • Atuendo de Francine Smith
  • Mochila Klaus
  • Mochila Imán nivel de amenaza
  • Pico Dedo de goma
  • Pico bolso de Francine
  • JAM especial 'al ritmo de Stan'

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