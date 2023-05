Perrita roba parte del almuerzo de albañiles que trabajan en la construcción y su dueña debe comprarles comida

Los perros son las grandes estrellas de las redes sociales porque su simpatía, inocencia e inteligencia encuentra en los internautas una reacción inesperada. Muchas veces han enternecido y hasta emocionado con gestos que han tenido, ya sea con sus dueños o con otros animales.

Por eso no sorprendió que en TikTok un video con una perra de raza Golden Retriever se llevara todas las sonrisas por una picardía que hizo en la casa donde vive. Ya sabemos que los animales no pueden resistirse a la comida, aunque tengan el estómago lleno, cualquier aroma a comida o ruido en la bolsa alimentos, los estimula.

En el videoclip que se compartió en TikTok se observa que en la entrada de la casa, la perra tiene algo en la boca y no deja de mover la cola cuando ve a su dueña. Cuando la joven se acerca se da cuenta que lo que tiene es realmente una tira de chorizos que, evidentemente ha traído de otro lado. La joven tiene muchos videos de los animales que tiene en su casa y los diálogos que tienen son muy divertidos. Anteriormente le había robado un pollo a otra persona.

"¿Que estas haciendo?, no, ¿Qué hiciste?, veni, veni,¿A quién le robaste eso?, le roba la comida a los obreros, no, no, ¿por que robaste los chorizos?, me avisó un vecino que le robó a la obra, no, no, no, es la última vez que andas afanando, ya me tienes cansada", le dice la joven a la perra en el video de TikTok. Allí explica que esta situación se ha vuelto un poco habitual y que los vecinos ya la conocen y suelen avisarle cuando se lleva comida.

Al parecer, la perra se quedó con el almuerzo de un grupo de albañiles. "Le roba a los obreros que están haciendo una construcción allá al frente y un vecino me mandó un mensaje, 'Quinoa se va corriendo con una tira de chorizo para tu casa', eso me dijo, ¿Y ahora qué hago, les devuelvo o les compro uno?", preguntó la jovena la comunidad de TikTok. Entre los comentarios de los internautas, muchos se enternecieron con los gestos de la perra tratando de demostrar su inocencia y otros advirtieron que hay gente a la que no le caería bien que le roben la comida y que podrían envenenarla.