Nay Salvatori, quien fue bautizada como "La señora de las Lomas" en redes sociales, tuvo una participación en el podcast "Mr Doctor". En el video compartió detalles sobre su paso por la política y su gestión en el antiguo Partido Encuentro Social.

Al conversar sobre uno de sus polémicos episodios, Salvatori recordó la experiencia que tuvo con la semilla de Brasil, la cual ha sido criticada por expertos en materia de salud.

Nay Salvatori también es influencer en TikTok. Foto: Instagram @naysalvatori

Nay Salvatori "propuso" una iniciativa vs bebidas con energizantes

La exdiputada mencionó que la proveedora de la semilla se volvió "patrocinadora" de su programa de radio, así obtenía producto gratis. No obstante, una mujer tuvo un problema de salud y la involucró en un proceso de demanda.

Mr Doctor explicó que uno de los efectos que produce el adelgazante son las arritmias cardiacas. Esto hizo recordar a Salvatori sobre una anécdota que calificó como uno de sus “actos hipócritas” cuando era diputada.

Nay reveló que en alguna ocasión ingirió bebidas preparadas con energizantes, como la “perla negra”. Sin embargo, en un momento sintió que el corazón se le aceleró, por lo que decidió ya no consumir ese tipo de productos.

Nay Salvatori recordó su paso por la política mexicana. Foto: Instagram @naysalvatori

“Yo quería sacar una iniciativa para prohibir la mezcla de bebidas energizantes con alcohol. No sé qué ching**** quería hacer… pero el Red Bull que me busca tú. Y que me dice ´no la subas, no la discutas, te mandamos tus cajas”, relató en el video.

De igual manera, explicó las razones por las que decidió descartar la iniciativa y aceptó el "patrocinio" de la marca.

“¡No me hagan esto, no por favor! Y me mandaban mis cajas de Red Bull. Y mi equipo me decía ‘no la saques porque nos van a cortar nuestro suministro de Red Bull y así aguantamos las sesiones”, explicó.

El comentario de la exdiputada en el podcast le valió decenas de críticas. Sin embargo, por medio de su cuenta de TikTok envió una contundente respuesta.

Nay Salvatori revela lo que no extraña de ser diputada

Uno de los usuarios cuestionó a Salvatori si extrañaba ser diputada y mediante un clip respondió:

“Extraño la solemnidad de estar en el pleno, el equipo de gente con la que trabajas, bajar a mi distrito, crear leyes, estar discutiendo leyes en el pleno… me encantaba estar ahí todo el día, pero de ahí en fuera no”.

La política, sentenció, que ser diputado o tener un cargo en el gobierno implica estar “muy expuesto”. Por ejemplo, aclaró que no se les otorgan seguros, tienen que portarse cívicamente correctos e incluso los critican por usar ropa de marca.

“Cuando eres diputado la gente siempre va a pensar que les robas, aunque no sea así. Otra cosa que no sabes de ser diputado federal es que cuando eliges a tu suplente debes tener mucho cuidado (...) No se han dado casos, pero el suplente quiere que te lleve San Pedro para que él ocupe el cargo”, relató.

Nay Salvatori también señaló que es mal visto renunciar a un cargo, a menos que sea por "la muerte" de un diputado. “La política es el arte de comer mier** sin hacer gestos, se tenía que decir y se dijo”, concluyó.

