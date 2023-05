¡Así lo hacen! Exhiben en video a persona "con discapacidad" que pedía limosna en Puebla

Un video difundido por la cuenta @pueblamillenial, provocó indignación entre los usuarios, pues en éste se muestra cómo una pareja se las ingenia para pedir dinero en las calles de Cholula, Puebla.

A través de TikTok se difundieron las imágenes, en donde se puede ver que un sujeto que estaba sentado a la orilla de una carretera, en la acera, se para con ayuda de ambas piernas para después acomodarse en una silla de ruedas.

Posteriormente, una mujer tapa una de las piernas del sujeto con una aparente manta o chal de color negro, de tal forma que sólo era visible una pierna.

Asimismo, le coloca un cartel en el que supuestamente describe una enfermedad así como una especie de canasta donde recolecta el dinero.

Luego de tener todo listo para ir a pedir limosna, se le ve a la mujer avanzando por la calle. Cabe resaltar que el sujeto cubría parte de su rostro con el gorro de la sudadera que llevaba puesta y la mujer tenía un cubrebocas.

El metraje tiene más de un millón de vistas y provocó la indignación de los usuarios quienes comentaron lo siguiente: “Y los que se suben a los autobuses a lloriquear por un supuesto enfermo en algún hospital”, “Yo ya no doy, pero cuando veo a un viejito trabajando o vendiendo algo lo ayudo”, “Luego porqué los que realmente necesitan ayuda ya no la reciben, porque creen que igual están fingiendo”, “Que poca por culpa de estas personas ya no se ayuda a quien se verdad necesita”, “Todo en esta vida se regresa”, entre otros.

Es importante mencionar que fue una vecina que se encontraba en su domicilio que pudo captar in fraganti a la pareja.

