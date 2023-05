Héctor de Jesús García Escamilla acaparó las miradas tras ganar dos medallas en la Olimpiada de Matemáticas 2023. La competencia se llevó a cabo en Ashgabat, o bien, en la capital de Turkmenistán.

En la Open Mathematical Olympiad for University Students 2023 participaron más de 300 estudiantes de los cinco continentes. Y el joven mexicano pasó las pruebas con un desempeño satisfactorio, el cual le valió una presea de oro individual y una de plata en la categoría de equipos.

Héctor García mostró su talento por las matemáticas desde temprana edad. Foto: Facebook Facultad de Ingeniería UAQ

¿Quién es Héctor García, el campeón mexicano en la Olimpiada de Matemáticas 2023?

Héctor García, de 23 años, es egresado de la Facultad de Ingeniería Física de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

De acuerdo con la institución educativa, el joven es asesor particular en matemáticas, física, ajedrez, español e inglés para niveles desde primaria a licenciatura.

En 2021, la Facultad felicitó a García Escamilla, en aquel entonces estudiante de séptimo semestre, por obtener una Mención Honorífica en la 28º Competencia Internacional de Matemáticas, organizada por la Universidad de Londres y la Universidad Americana, en Bulgaria.

Aunque ha cosechado logros desde años atrás. Por ejemplo, consiguió medalla de oro a nivel estatal en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2015, 2016 y 2017.

En 2016 también compitió como representante de la Ciudad de México y clasificó a la Olimpiada Mexicana de Historia. Mientras que en 2017 resultó ganador del tercer lugar a nivel municipal y quinto lugar a nivel estatal en la Olimpiada Nacional de Ajedrez.

El talento por las matemáticas lo demostró desde temprana edad, pues en 2002 fue ganador de la Olimpiada Nacional del Conocimiento Infantil.

Aunque también ha destacado en pruebas físicas, ya que en 2015 se convirtió en campeón estatal y regional de salto de longitud. Y ese mismo año representó a Querétaro en la Olimpiada Nacional de Atletismo.

En entrevista para la UAQ, dejó en claro que ya no podrá inscribirse en los periodos de clasificación del campus. “Yo ya no podré seguir representando a la Universidad, pero me encantaría que este proyecto de competencia se mantuviera y que fuese creciendo cada vez más”.

El mexicano se dijo orgulloso de subir al podio con la bandera de Querétaro y representar a la UAQ. “Cada vez que participas te sientes con mayor seguridad de que sí es posible lograr tus metas, que nada viene por arte de magia y que todos estos premios tuvieron horas de entrenamiento por detrás”, destacó.

Actualmente, Héctor Gracía se encuentra en preparación para enfrentar nuevos retos: “Estoy enfocado en aprovechar la energía y motivación derivada de la olimpiada para prepararme en las dos próximas competencias que se vienen: las olimpiadas Internacional e Iberoamericana de Matemáticas”, señaló.

