Pensión del Bienestar 2025: estos son los beneficiarios que reciben su último pago HOY, 27 de noviembre

La Pensión del Bienestar es el apoyo económico que brinda el Gobierno de México a millones de adultos mayores de 65 años o más, siendo uno de los programas más buscados.

Hoy es el último día de pagos, el cual abarcó los meses de noviembre - diciembre, correspondiente al último pago de este año.

¿Quiénes son los beneficiarios del último día hoy, 27 de noviembre?

La dispersión de pago comenzó el 3 de noviembre, y hoy 27 de noviembre, último día de pagos, beneficiará a las letras: “W”, “X”, “Y” y “Z”, de acuerdo con el calendario de pagos que compartió Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar.

Recuerda que el retiro del dinero se puede hacer en cualquiera de los cientos de Bancos de Bienestar, tanto en cajas o cajeros, sin cargos o comisiones.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Qué otros programas sociales fueron beneficiados este mes?

Durante todo noviembre se benefició a diferentes grupos sociales, a continuación te decimos cuáles y qué monto correspondió a cada uno:

Pensión Mujeres Bienestar : $3,000 pesos.

: $3,000 pesos. Pensión Personas Discapacidad : $3,200 pesos.

: $3,200 pesos. Pensión Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

¿Habrá aumento en el pago del próximo año?

Oficialmente no se ha compartido información sobre el monto de la siguiente convocatoria, sin embargo, cada año aumenta, te contamos cómo ha cambiado el depósito desde su primer pago:

2018: 1,160 pesos .

. 2019: 2,550 pesos.

2020: 2,620 pesos.

2021: 3,100 pesos.

2022: 3,850 pesos.

2023: 4,800 pesos.

2024: 6,000 pesos.

2025: 6,200 pesos.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

