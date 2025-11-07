Más Información

Pensión del Bienestar 2025: conoce a los beneficiarios de 6 mil 200 pesos hoy, 7 de noviembre

Efemérides del 7 de noviembre: ¿qué se celebra este viernes?

Vaso navideño de Starbucks: ¿a qué hora ir por el artículo coleccionable hoy, 7 de noviembre?

Salinas Pliego reacciona a asesinato de Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; lanza duro mensaje

¿Cuándo ver el pico de la lluvia de meteoros Táuridas en México? Conoce la fecha exacta

La es la ayuda económica que el Gobierno de México brinda a millones de adultos mayores que tengan la nacionalidad mexicana y residan en el país.

Este programa forma parte de la serie de apoyos por parte del gobierno, que beneficia a grupos como: madres trabajadoras, personas con discapacidad o mujeres. El depósito de este mes corresponde a los meses de noviembre - diciembre.

Conoce quienes recibirán una ayuda económica de 6 mil 200 pesos

Ariadna Montiel, Secretaría del Bienestar, compartió en redes sociales el calendario de pagos de este último pago. De acuerdo con esa información, hoy 7 de noviembre las letras beneficiadas serán: “D”, “E” y “F”.

Este programa ofrece un monto bimestral de 6 mil 200 pesos y podrás retirarlos en los bancos o cajeros en Bancos del Bienestar sin ningún tipo de comisión o cargo.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR
Durante todo noviembre el Gobierno de México dará el depósito a estos otros programas: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

  • Pensión Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años
  • Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.
  • Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

Población señala que cubrirán su pensión con programas sociales. Foto: Banco del Bienestar
