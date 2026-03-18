Pensión Bienestar 2026: ¿quién cobra 6 mil 400 pesos HOY, 18 de marzo?; aquí te lo decimos

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026 avanza sin pausas y marca un momento clave para miles de beneficiarios en todo el país. A mitad del segundo depósito del año, el apoyo correspondiente al bimestre marzo-abril sigue distribuyéndose de forma ordenada, garantizando que los recursos lleguen de manera eficiente y sin contratiempos.

Pensión Bienestar 2026. Foto: Especial

Este programa social se ha consolidado como un respaldo fundamental para miles de familias, ya que permite cubrir gastos esenciales como alimentación, medicamentos y servicios básicos. Por ello, mantenerse al tanto del calendario oficial es importante para una mejor organización financiera.

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¿Quién recibe el pago HOY, 18 de marzo?

De acuerdo con el calendario de la Pensión Bienestar, este miércoles 18 de marzo corresponde el depósito de 6,400 pesos a las personas cuyos apellidos comienzan con las letras N, Ñ y O.

El recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, lo que significa que no es necesario realizar ningún trámite adicional ni acudir a oficinas. El dinero queda disponible automáticamente para su uso en cuanto se refleja en la cuenta.

¿Quién recibe el pago HOY, 18 de marzo? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Calendario de pagos completo marzo-abril 2026

La entrega de la Pensión Bienestar marzo-abril 2026 continuará en días hábiles siguiendo el orden alfabético establecido. Las fechas restantes son las siguientes:

Jueves 19 de marzo: letras P y Q

letras P y Q Viernes 20 y lunes 23 de marzo: letra R

letra R Martes 24 de marzo: letra S

letra S Miércoles 25 de marzo: letras T, U y V

letras T, U y V Jueves 26 de marzo: letras W, X, Y y Z

Este esquema escalonado permite evitar aglomeraciones y agilizar la dispersión del apoyo económico en todo el país.

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Montos actualizados de la Pensión Bienestar 2026

Con el objetivo de hacer frente a la inflación y fortalecer el poder adquisitivo de los beneficiarios, los montos de los programas sociales fueron ajustados para este año. Los apoyos quedaron definidos de la siguiente manera:

Pensión Bienestar Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Bienestar Discapacidad: 3,300 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Apoyo para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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