El Gobierno de México, por medio de sus canales oficiales de comunicación social, confirma el inicio de la nueva etapa de registro para las y los ciudadanos interesados en incorporarse a los programas de protección económica del Estado.

Este proceso de inscripción, diseñado primordialmente para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (así como para programas complementarios dirigidos a sectores vulnerables), de acuerdo con la página oficial del gobierno, las fechas serán del 22 al 28 de junio para poder hacer el trámite pertinente, en un horario de 10 am a 6 pm.

Para formalizar la solicitud, los aspirantes deben presentarse de manera presencial en los módulos de atención dispuestos en las diferentes entidades del país. Las autoridades del sector administrativo precisan que la atención se ejecuta bajo un orden estructurado para evitar aglomeraciones y optimizar los tiempos de espera de la población con vulnerabilidad social.

Los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar ya se encuentran recibiendo o en espera de su depósito correspondiente a este bimestre. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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Requisitos indispensables para el expediente de registro

La entrega formal del apoyo requiere la conformación de un expediente físico completo por parte de la persona solicitante.

De acuerdo con las reglas de operación publicadas en el portal institucional de los Programas para el Bienestar de la administración federal, los documentos que se deben presentar en original y copia legible son los siguientes:

Identificación oficial vigente con fotografía (ya sea la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

Acta de nacimiento debidamente registrada y legible.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses (recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto celular y de casa para dar seguimiento al estatus de la tarjeta bancaria.

En caso de que la persona adulta mayor requiera de asistencia para la realización del trámite o el cobro posterior del beneficio, la normativa del programa faculta la designación de una "persona auxiliar". Este acompañante solidario tiene la obligación legal de presentar exactamente la misma documentación mencionada en el listado para quedar debidamente acreditado ante el padrón.

El registro para la Pensión para Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar finalizará el próximo domingo 3 de mayo. Foto: Imagen generada con IA

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Lineamientos operativos y calendarización de trámites

La Secretaría de Bienestar del Gobierno de México reitera que todas las gestiones vinculadas a estas pensiones se realizan de forma totalmente gratuita y sin intermediarios.

La logística de incorporación suele segmentarse por orden alfabético tomando como referencia la letra inicial del primer apellido de los solicitantes, un mecanismo que busca agilizar la validación de los datos personales.

La infraestructura para la recepción de los expedientes está conformada por los Módulos de Bienestar distribuidos estratégicamente a lo largo del territorio nacional. Los interesados pueden realizar la consulta de la ubicación exacta del centro de atención correspondiente a su localidad a través del mapa interactivo alojado en el sitio digital del ramo gubernamental, introduciendo únicamente su entidad y municipio de residencia.

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