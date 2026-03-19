Pensión Bienestar 2026: ¿a qué letra le toca el pago HOY, 19 de marzo?

La Pensión Bienestar 2026 mantiene su curso en todo el país durante la tercera semana de dispersión correspondiente al bimestre marzo-abril 2026. Este proceso inició el pasado 2 de marzo y se extenderá hasta el día 26, siguiendo un esquema ordenado para evitar aglomeraciones y agilizar la entrega de recursos.

Este apoyo contempla a miles de beneficiarios de distintos programas sociales, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y el apoyo para madres trabajadoras, quienes reciben su depósito de manera directa.

¿A qué letra le toca el pago HOY, 19 de marzo? Esto se sabe. Foto: Programas del Bienestar

¿Quién cobra HOY, jueves 19 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, este jueves 19 de marzo corresponde el pago a las personas cuyos apellidos comienzan con las letras:

P

Q

Beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras P, Q, recuerden que a partir de hoy jueves 19 de marzo recibirán su apoyo de los programas #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras.



En el… pic.twitter.com/xFhLXWkupZ — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) March 19, 2026

El depósito se realiza directamente en la Tarjeta del Bienestar, lo que permite a los beneficiarios retirar efectivo en cajeros automáticos, acudir a ventanillas o realizar compras en establecimientos con terminal bancaria.

Lee también: Pensión Bienestar para Discapacidad: ¿cuándo es el registro y qué requisitos se necesitan para el apoyo de 3 mil 300 pesos?

Calendario restante de la Pensión Bienestar marzo-abril 2026

La dispersión de esta pensión continuará en los próximos días hábiles respetando el orden alfabético. Las fechas pendientes son:

Viernes 20 y lunes 23 de marzo: letra R

letra Martes 24 de marzo: letra S

letra Miércoles 25 de marzo: letras T, U y V

letras Jueves 26 de marzo: letras W, X, Y y Z

Este esquema permite una mejor organización en la entrega del apoyo económico y evita saturaciones en sucursales bancarias.

Calendario restante de la Pensión Bienestar marzo-abril 2026. Foto: Especial

Montos actualizados de la Pensión Bienestar 2026

Para este año, los programas sociales presentan un ajuste en los depósitos con el objetivo de fortalecer el ingreso de los beneficiarios frente a la inflación. Los montos de la Pensión Bienestar 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Pensión Bienestar Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Bienestar Discapacidad: 3,300 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Apoyo para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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