Arlington, Estados Unidos.— Dos de las selecciones más competitivas en los más recientes años debutan esta tarde, en la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Inglaterra y Croacia miden fuerzas en el estadio AT&T, con el objetivo de dar un paso importante para la obtención del primer lugar en el Grupo L.

“La actitud de los jugadores es que están listos para ir por el título. Estoy muy entusiasmado. Es un privilegio estar aquí y quiero demostrar que Inglaterra puede ganar títulos. Quiero ver a los fans felices. Queremos darles el mejor resultado y que se sientan orgullosos de nosotros”, afirmó Thomas Tuchel, técnico de los británicos.

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Respecto a su rival, el estratega alemán aceptó que tiene muchas virtudes y cuenta con grandes jugadores, pero es consciente de que la presión la tiene Inglaterra.

“[Croacia] es un equipo fuerte, al que respetamos. Tiene un gran seleccionador, con mucha experiencia, y tienen un muy buen mediocampo, con Luka [Modric] y Mateo [Kovacic]; son su motor, pero somos conscientes de que nosotros tenemos la responsabilidad y la aceptamos”, sentenció.

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Por su parte, el director técnico de Croacia, Zlatko Dalic, expresó que se medirán con un oponente sumamente complicado, pero están “listos para ofrecer un fantástico juego.

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“Va a ser un partido complicado; el primero siempre es difícil, pero este rival es muy potente, imponente, de mucha calidad, y sabemos que es muy peligroso en el ataque, tiene a los mejores delanteros del mundo. Espero que podamos demostrar lo que tenemos. Estamos preparados para defender, pero también para atacar y proponer”, detalló.

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