Pensión Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy, 9 de septiembre?; esto se sabe

El Gobierno de México continúa con la dispersión de pagos para diferentes programas sociales, que corresponden a los meses de septiembre y octubre, el quinto pago del año.

El depósito de pagos comenzó el primero de septiembre y terminará el día 25 del mismo mes, por lo que miles de personas se preguntan quiénes serán las personas que hoy podrán retirar su dinero, a continuación te lo contamos

¿Qué letra recibe depósito hoy, 9 de septiembre?

De acuerdo al Calendario Oficial de la Secretaría de Bienestar, hoy 9 de septiembre seguirán siendo los apellidos que empiecen con la letra “G” los que continuarán recibiendo su depósito.

Lee también Beca Rita Cetina 2025: ¿quiénes podrán registrarse el 15 de septiembre?; conoce los pasos para el registro

¿Qué programas recibirán este mes su depósito?

De acuerdo con el mismo calendario, este mes los programas ¨Pensión Adultos Mayores”, “Pensión Mujeres Bienestar”, “Pensión Personas con Discapacidad” y "Programa Madres Trabajadoras” son los que recibirán depósito.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿Qué monto corresponde a cada programa?

Aunque se depositan el mismo día, cada uno está dirigido a una parte diferente de la población, el depósito de realiza a la tarjeta del Banco de Bienestar, sin intermediarios y con la posibilidad de dejarlo allí hasta que se necesite sin ningún tipo de cargo, estos son los montos:

Pensión para Personas Adultas Mayores : 6,200 pesos.

: 6,200 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad : 3,200 pesos.

: 3,200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar : 3,000 pesos.

: 3,000 pesos. Programa hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

¿Se suspenderá el pago el 16 de septiembre?

El martes 16 de septiembre no habrá dispersión de pagos para las Pensiones del Bienestar, el día se considera inhábil, por lo que no se harán depósitos bancarios ni servicio de atención en los módulos del Banco del Bienestar.

Lee también Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

La suspensión de pagos ese día fue anunciada desde que se compartió el calendario oficial, un día después, el 17, continuará la dispersión de pagos tal como lo marca el calendario.

Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres. Foto: Creada con IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr