Pago Pensión del Bienestar 2026: conoce a los beneficiarios de este 14 de enero

Este miércoles se realizan nuevos depósitos de las Pensiones del Bienestar correspondientes al bimestre enero–febrero de 2026.

Pago Pensión del Bienestar 2026. Foto: Banco del Bienestar

La dispersión de recursos inició el 5 y finalizará el 28 de enero, de acuerdo con el calendario de pagos de la Secretaría del Bienestar. El procedimiento se desarrolla de manera ordenada, tomando como criterio la letra inicial del primer apellido de las personas registradas.

Beneficiarios que reciben pago este miércoles 14 de enero

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, este miércoles 14 de enero se efectúa el depósito de la Pensión del Bienestar a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J o K.

Beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras H, I, J, K, recuerden que hoy miércoles 14 de enero continúa la dispersión de los programas #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras.



En el…

El recurso se entrega mediante depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin que sea necesario realizar trámites adicionales.

Montos vigentes de las Pensiones del Bienestar en 2026

Para el año 2026, los apoyos bimestrales quedaron establecidos de la siguiente forma:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6,400 pesos

: Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos

: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : 3,300 pesos

: Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos

Calendario de pagos de enero de 2026

La entrega de los pagos de las Pensiones del Bienestar durante enero se organiza conforme a la inicial del primer apellido:

A : lunes 5 de enero

: lunes B : martes 6 de enero

: martes C : miércoles 7 y jueves 8 de enero

: miércoles y jueves D, E, F : viernes 9 de enero

: viernes G : lunes 12 y martes 13 de enero

: lunes y martes H, I, J, K : miércoles 14 de enero

: miércoles L : jueves 15 de enero

: jueves M : viernes 16 y lunes 19 de enero

: viernes y lunes N, Ñ, O : martes 20 de enero

: martes P, Q : miércoles 21 de enero

: miércoles R : jueves 22 y viernes 23 de enero

: jueves y viernes S : lunes 26 de enero

: lunes T, U, V : martes 27 de enero

: martes W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero

