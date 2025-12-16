Pago de la Beca Rita Cetina: estos beneficiarios cobran mil 900 pesos esta semana

El Gobierno de México continúa con la entrega de apoyos económicos a través de la Beca Rita Cetina, un programa social que forma parte de las acciones para fortalecer la permanencia escolar de estudiantes de educación básica y media superior. Durante esta semana, un grupo específico de beneficiarios recibirá el depósito correspondiente al bimestre noviembre diciembre, por un monto de mil 900 pesos.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez es la dependencia encargada de la operación y dispersión de los pagos, los cuales se realizan de manera bimestral y conforme a un calendario previamente establecido.

Conoce si habrá pago doble a los beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina en octubre de 2025. Foto: Realizada con IA (ChatGPT)

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, dio a conocer que la dispersión correspondiente al último bimestre de 2025 se realiza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de los responsables de los estudiantes beneficiarios. Esta entrega corresponde al sexto bimestre del año, que abarca los meses de noviembre y diciembre.

Durante la semana del lunes 15 al jueves 18 de diciembre, los depósitos se realizarán de la siguiente manera:

El lunes 15 reciben su pago quienes tengan apellidos que inicien con las letras N, Ñ, O, P y Q.

El martes 16 corresponde a la letra R.

El miércoles 17 a la letra S.

El jueves 18 se completa la dispersión con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

🎓🎉 ¡Inician los pagos de las #BecasParaElBienestar! Las y los becarios de los 3 niveles educativos que ya hayan cobrado antes comenzarán a recibir sus recursos desde hoy.



¡Que ningún niño, niña, adolescente o joven se quede sin estudiar! 📚



Detalles: https://t.co/UELGTKMkKF pic.twitter.com/vwvIwDpP08 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 4, 2025

Monto del apoyo y cómo verificar el depósito

El monto regular de la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante. En los casos donde una misma familia tenga más de dos menores inscritos en secundaria y registrados en el programa, se otorga un apoyo adicional de 700 pesos por cada alumno extra.

Para verificar si el depósito ya fue realizado, las personas beneficiarias pueden consultar el saldo desde su teléfono celular mediante la aplicación Banco del Bienestar Móvil.

El proceso requiere:

Descargar la app.

Ingresar los datos personales

Registrar los 16 números de la tarjeta

Capturar el NIP

Crear una contraseña para acceder de forma segura.

En cuanto al futuro del programa, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el registro para estudiantes de primaria se abrirá a partir de 2026. La incorporación será gradual y comenzará con los alumnos de cuarto a sexto grado, para posteriormente integrar a los de primero a tercero.

