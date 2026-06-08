La gestión de residuos textiles y la búsqueda de soluciones sostenibles para el diseño de interiores adquieren una relevancia constante en los hogares contemporáneos. Las sábanas que pierden su ciclo de vida útil debido al desgaste natural no tienen como destino único el contenedor de basura.

A través de proyectos manuales, los textiles suaves adquieren una nueva rigidez estructural, idónea para contener objetos pequeños en salas, baños o habitaciones.

En temporada de calor las manchas de sudor en las sábanas pueden volverse un dolor de cabeza. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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El paso a paso para la manufactura de las cestas en espiral

Para consolidar este objeto decorativo de almacenamiento, se requiere el uso de sábanas viejas limpias (cortadas o rasgadas en tiras largas), cuerda gruesa de algodón o yute, tijeras, alfileres y una máquina de coser o aguja con hilo grueso.

De acuerdo con las guías de confección manual de la organización internacional Fashion Revolution (dedicada a la promoción de la sostenibilidad textil), el procedimiento técnico debe ejecutarse bajo las siguientes etapas:

Paso 1 (Preparación del material): Se seleccionan las sábanas en desuso y se cortan en tiras largas y uniformes. El operario puede realizar pequeños cortes iniciales con las tijeras y rasgar el tejido de forma manual para agilizar el proceso y obtener un borde texturizado.

Se seleccionan las sábanas en desuso y se cortan en tiras largas y uniformes. El operario puede realizar pequeños cortes iniciales con las tijeras y rasgar el tejido de forma manual para agilizar el proceso y obtener un borde texturizado. Paso 2 (Forrado del alma): Se toma una tira de tela y se comienza a enrollar de manera firme y diagonal alrededor de la cuerda gruesa. Según las especificaciones de costura, se deben colocar alfileres de forma intermitente para asegurar que el textil no se desplace durante la manipulación.

Se toma una tira de tela y se comienza a enrollar de manera firme y diagonal alrededor de la cuerda gruesa. Según las especificaciones de costura, se deben colocar alfileres de forma intermitente para asegurar que el textil no se desplace durante la manipulación. Paso 3 (Construcción de la base): Con base en las recomendaciones técnicas de marcas especializadas en confección como Singer , se ajusta la máquina de coser con una puntada en zigzag ancha. El artesano enrolla la cuerda forrada sobre sí misma en forma de círculo plano y va uniendo las vueltas consecutivas con la costura. El proceso continúa hasta que la base alcanza la dimensión deseada (por ejemplo, un diámetro estándar de 30 centímetros).

Con base en las recomendaciones técnicas de marcas especializadas en confección como , se ajusta la máquina de coser con una puntada en zigzag ancha. El artesano enrolla la cuerda forrada sobre sí misma en forma de círculo plano y va uniendo las vueltas consecutivas con la costura. El proceso continúa hasta que la base alcanza la dimensión deseada (por ejemplo, un diámetro estándar de 30 centímetros). Paso 4 (Elevación de los laterales): Una vez consolidada la base, se modifica el ángulo de alimentación de la cuerda en la máquina, colocándola de forma vertical sobre la vuelta anterior. La costura en zigzag continúa uniendo las capas de manera ascendente, lo que genera profundidad y levanta las paredes que dan forma definitiva a la cesta organizadora.

Foto: Pixabay

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Alternativas secundarias para el aprovechamiento de los tejidos

Las características del estampado y el color de las sábanas determinan el estilo visual de los proyectos alternos de organización. Según las publicaciones sobre habitabilidad de la Fundación para la Economía Circular, la versatilidad de los tejidos ligeros facilita su adaptación a diferentes soportes rígidos sin necesidad de realizar grandes inversiones económicas.

Una opción destacada consiste en la elaboración de forros elegantes para cajas de cartón. En este proyecto, la tela cubre el interior del contenedor y sobresale intencionalmente por los bordes externos, generando un aspecto rústico ideal para estantes abiertos.

Asimismo, las telas que conservan su suavidad sirven para la confección de fundas de cojines, las cuales se pueden renovar mediante la adición de botones artesanales. Por último, los manuales de decoración sugieren el corte de las piezas a la medida de las ventanas para crear cortinas ligeras o cenefas simples, las cuales optimizan el paso de la luz natural en espacios reducidos como cocinas y baños.

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