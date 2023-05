Novia sufre bloqueo de estrés para escribir sus votos y la ayuda ChatGPT

Las bodas tienen una parte muy importante que el momento en el que los novios se leen los votos matrimoniales. El estilo de cada novio es particular a la hora de declarar su amor por lo que hay muchas formas de hacerlo. Hay quienes eligen abrir su corazón sin importar lo que piense el resto, otros lo hacen con humor, etcétera.

Sin embargo Elyse Nguyen, analista financiero de Qualcomm, empezó a padecer esta situación porque se acercaba su boda y ella no podía sentarse a escribir los votos porque estaba trabada. No podía volcar en un papel lo que sentía y con la cuenta regresiva encima empezó a ponerse muy nerviosa. Pero no había acudido a la inteligencia artificial.

Los votos matrimoniales suelen emocionar en las bodas.

Así es como un amigo le recomendó que utilizada el famoso ChatGPT para ayudarla a superar su bloqueo de escritor e inspirarse en la promesa que le haría a su pareja durante la boda. ‘’Al principio ingresamos el aviso como una broma y el resultado fue bastante cursi con referencias personales a mí y a mi esposo’’, relató Elyse Nguyen, según un reporte de CNN.

‘’Pero la esencia de lo que deberían incorporar los votos estaba allí: nuestras promesas entre nosotros y la estructura”, agregó. La ahora esposa afirma que el ChatGPT la ayudó a recuperarse del estrés que sentía al momento de redactar sus votos. No lo copió tal cual pero editó con humor la respuesta que le había dado el chat con inteligencia artificial.

Boda. Fuente: PIxabay

El resultado final de los votos matrimoniales tuvo detalles de la relación y terminó usando gran parte de las sugerencias de la aplicación. Una aclaración que consideró válida de hacer es que su esposo estuvo de acuerdo en todo momento. Lo cierto es que muchas parejas son que buscan ayuda en esta herramienta para planificar su boda e incluso sitios web de novias por la cantidad de contenido que hay disponible.