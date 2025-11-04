¡No es tu compu! Usuarios reportan caída de WhatsApp Web con la mejor ola de memes

Más Información
Este 4 de noviembre, usuarios de redes sociales reportaron fallas en WhatsApp Web, ocasionando diversas reacciones.
De acuerdo con el sitio Downdetector, las fallas comenzaron a partir de las 7:44 horas.
Foto: Downdetector
Mientras algunos intentaban reconectarse sin éxito, otros aprovecharon la caída para bromear sobre la dependencia que genera la popular plataforma de mensajería.
Los mejores memes de la caída de WhatsApp Web
Por medio de la plataforma X, internautas aprovecharon la ocasión para crear los mejores memes.
La falla provocó el enojo de algunos usuarios.
Asimismo, algunos ya saben la causa de la caída de la plataforma de mensajería.
Foto: X
Aunado a ello, un sector del público bromeó con el hecho.
