¡No es tu compu! Usuarios reportan caída de WhatsApp Web con la mejor ola de memes

Este 4 de noviembre, usuarios de redes sociales reportaron fallas en WhatsApp Web, ocasionando diversas reacciones.

De acuerdo con el sitio Downdetector, las fallas comenzaron a partir de las 7:44 horas.

Foto: Downdetector

Mientras algunos intentaban reconectarse sin éxito, otros aprovecharon la caída para bromear sobre la dependencia que genera la popular plataforma de mensajería.

Los mejores memes de la caída de WhatsApp Web

Por medio de la plataforma X, internautas aprovecharon la ocasión para crear los mejores memes.

La falla provocó el enojo de algunos usuarios.

arreglen el whatsapp web, quiero chambear comodamente pic.twitter.com/5d8kBAtIhC — Rick (@rickneedsenergy) November 4, 2025

Asimismo, algunos ya saben la causa de la caída de la plataforma de mensajería.

Foto: X

Aunado a ello, un sector del público bromeó con el hecho.

A quien pueda interesar: WhatsApp Web está muerto pic.twitter.com/i7KSFInjAs — Carlos Awo Chucho (@Carl_Awo) November 4, 2025

No funciona WhatsApp Web. pic.twitter.com/EEwDBojP3c — Raúl Hernández (@RaulHsv) November 4, 2025

aosr