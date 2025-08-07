Mujeres Bienestar 2025: ¿a qué letras les toca registro hoy, 7 de agosto?; checa aquí

Más Información

Continúa el registro para que millones de mujeres puedan acceder al Programa Pensión , una de las tantas ayudas económicas que brinda el Gobierno de México.

Esta ayuda está dirigida a mujeres de 60 a 64 años, que vivan en el país y tengan la nacionalidad mexicana, y otorga un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

Se espera se sumen alrededor de 3.3 millones de mujeres durante este registro más el millón de beneficiarias que ya cuenta el programa.

¿A qué letras les toca registro hoy?

Las fechas de registro se realizan de acuerdo a la primera letra del primer apellido, de acuerdo al calendario de la Secretaría de Bienestar, hoy jueves 7 de agosto las letras: “N”, “Ñ”, “O”, “P”, “Q”, “R”, podrán realizar su solicitud en cualquier Módulo del Bienestar.

¿Qué papeles necesito para solicitar la ayuda?

Para realizar el trámite debes de acudir a cualquier Módulo del Bienestar, con los siguientes papeles en original y copia, además de brindar un teléfono de contacto:

  • Alguna Identificación Oficial Vigente
  • Acta de nacimiento legible
  • CURP, impresión reciente
  • Algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

