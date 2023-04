Una usuaria de redes sociales denunció un acto de “gordofobia” en un bar de Torreón, Coahuila, luego de relatar que en el ticket de cuenta decía: “Gordanegro”.

Por medio de Facebook, la usuaria Rox Gallegos compartió la historia donde dijo que no tienen porqué recurrir a este tipo de "etiquetas" malintencionadas.

“Hoy limpiando mi bolsa, me encontré con un ticket del día 7 de abril, donde acudi a un bar muy conocido y concurrido en la Morelos (Torreón), a lo cual no preste atención ese día, hoy no se porque me dio por leerlo y me doy cuenta que nos pusieron "GORDANEGRO", nunca me había sentido tan discriminada como hoy. La verdad es que no sé si hablan de mi amiga o de mi, pero aun así, ¡se pasan!”, expresó.

Lee también TikTok: La verdadera historia detrás del video viral "te amo, Elizabeth"

Foto: Facebook

Aunado a ello, consideró que, de haber visto el ticket desde antes, “no dejo propina”. “No sabía que en ese lugar existe gente #gordofobico. De haber sabido no dejo propina, pero bueno, si hablan de los clientes y se refieren a ellos como "gente pioja" por no dejar propina, aunque no es obligatoria por ley según tengo entendido......... en fin”, comentó.

Finalmente, señaló que “ningún ser humano merece ser etiquetado por su físico, condición, u orientación sexual. Siempre lo he dicho” e invitó a tener un mayor control y organización del bar.

“No tienen porqué recurrir a este tipo de 'etiquetas' malintencionadas”, concluyó.

Lee también Simulacro Nacional: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica en México?

Foto: Facebook

¿Qué es la "gordofobia"?

La gordofobia es la discriminación , el estigma y la opresión hacia las personas con sobrepeso u obesidad.

Esta actitud puede manifestarse de diversas formas, incluyendo la exclusión social, la burla, los comentarios ofensivos, la negación de oportunidades laborales o educativas, la falta de acceso a servicios médicos adecuados, la presión para perder peso y otras formas de discriminación.

La gordofobia puede ser perpetuada tanto a nivel individual como a nivel estructural, y puede tener graves consecuencias para la salud física y mental de las personas afectadas.

Lee también ¿Por qué chocaron dos aviones en el AICM? Esto es lo que se sabe

Asimismo, puede contribuir a la perpetuación de estereotipos y prejuicios sobre las personas con sobrepeso u obesidad en la sociedad en general.

¿Dónde y cómo denunciar discriminación?

Es necesario presentar la denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) al correo: quejas.copred@cdmx.gob.mx.

De igual manera, la dependencia solicitará los siguientes datos: nombre, medio de contacto y descripción del acto.

El horario de atención presencial es a partir de las 9:00 a 15:00 horas. Si deseas acordar una cita en un horario diverso puedes comunicarte a los siguientes números telefónicos:

Lee también La inesperada respuesta de una alumna a su maestra tras retarla en clase

-Atención telefónica 5553413010 y 5546008233 (lunes a jueves 09:00 - 18:00 horas; viernes 09:00 a 15:00 horas).

-Línea no discriminación: 55 5658 1111.

-Línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano: 55 5533 5533.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr