Las redes sociales han logrado cautivar a millones de personas en todo el mundo porque generan momentos de diversión y permiten estar aunque sea por unos segundos en la vida de otras personas. Esto pasó cuando una maestra contó una hilarante historia que le pasó dentro del aula.

Lee también TikTok: La verdadera historia detrás del video viral "te amo, Elizabeth"

Según el relato de una usuaria de Twitter que es maestra, ella reprendió a una alumna que estaba teniendo una conducta inapropiada a lo que la niña le respondió con una sorpresiva frase que la dejó atónita y sin palabras.

La inesperada respuesta de una alumna a su maestra tras retarla en clase (Fuente Unsplash)

¿Qué le dijo la alumna?

“Estaba retando a una alumna porque rompió un papel que tenía y le dije que no sabía cuidar las cosas. A lo que me contesta: "Y vos no te sabes cortar el flequillo", escribió la maestra y usuaria de Twitter @apologygirl____

Lee también "Bayley", la perrita viral en internet por su gran parecido a Snoopy

Al texto los acompañó con una imagen y un emoji: “Por fuera estaba así enojada (aquí sumó la cara de enojo de los emojis), pero por dentro: (un meme de un hombre conteniendo la risa)”

La inesperada respuesta de una alumna a su maestra tras retarla en clase (Fuente Unsplash)

La simpática anécdota de la maestra y la alumna consiguió más de 400 mil visualizaciones y 18 mil me gusta. Además, cientos de personas compartieron el tuit y lo citaron con historias propias, o simplemente dieron su opinión sobre el tema para abrir el debate.

“A veces pueden ser muy crueles los niños”, “Yo ahí mismo le ofrezco un intercambio de intereses y le digo: yo te ayudo a aprender a valorar los útiles y vos me enseñas a cortarme el flequillo ganamos las 2, ¿Qué te parece? Y seguro aguanta la oferta”, “Desmayo. Hace unos días uno entra al aula simulando que me pega una patada voladora. Le digo te parece hacer eso? Su respuesta: pero no iba a pegaaaar. Si te quiero pegar una patada te la pego.”, “Los niños no mienten....”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de la red del pajarito.

Estaba retando a una alumna porque rompió un papel que tenía y le dije que no sabía cuidar las cosas. A lo que me contesta: "Y vos no te sabes cortar el flequillo". Por fuera estaba así 😡, pero por dentro: pic.twitter.com/x3Np3OeCeW — Candelaria ⭐️⭐️⭐️. (@apologygirl____) April 14, 2023

Por su parte, la maestra se tomó con mucho humor la situación. “Me hizo reír la creatividad”, “Quise matarla por irrespetuosa, pero al mismo tiempo me hizo reír”, fueron sus respuestas ante los comentarios de los internautas.