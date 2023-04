El video de un paciente bailando mientras está en el quirófano con anestesia se viralizó en TikTok. Una vez más una situación que sale a la rutinaria vida cotidiana despertó la curiosidad y la sorpresa de cientos de usuarios de la red social china que compartieron las imágenes y dejaron cientos de comentarios.

Quirófano (Fuente. Unsplash)

En el video que se viralizó en TikTok se puede ver como los médicos escuchan reguetón durante una cirugía y de repente el paciente empieza a bailar en el quirófano a pesar de estar bajo los efectos de la anestesia. En las imágenes se puede apreciar perfectamente cómo el paciente mueve sus manos al compás de la música pegadiza.

En el video que publicó la usuaria @Daitita2107se ve a un grupo de médicos jóvenes que escuchan música moderna mientras están haciendo su trabajo: intervenir quirúrgicamente a una persona. Para ser más específicos, los profesionales de la salud estaban escuchando "Yo voy" del reconocido cantante Daddy Yankee.

Bailando bajo anestesia

Muchas son las personas que eligen la música para hacer más amenos sus momentos laborales. Pero nadie imagina que profesionales de la talla de una cirujano van escuchar reguetón mientras operan.

Ya bajo los efectos de la anestesia y con todos los implementos que se utilizan en un quirófano, el paciente sigue el ritmo de la canción con sus manos y baila sin tapujos.

La reacción de internet

"Cuando el paciente le pone flow al quirófano", "El doctor que me operó estaba cantando Una gatita que le gusta el mambo", "No dejó ni la anestesia", "No me burlo porque claramente podría ser yo", "Quién no se animaría con esos temones", "Exijo que en mi cesárea haya mucho flow", escribieron algunos de los usuarios de TikTok al ver el asombroso video que superó los 4 millones de reproducciones en cuestión de días en las red.