TikTok: Joven denuncia discriminación en cafetería del Bosque de Chapultepec

Un usuario de redes sociales denunció un acto de discriminación por parte de meseros en la cafetería La Frapp de Librería Porrúa en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México.

Por medio de TikTok, el usuario @vicentevic97 dijo que fue al lugar para festejar el cumpleaños de una de sus amigas y relató cómo fueron tratados por los empleados de dicha cafetería.

“Llegamos (a la cafetería) hacemos la fila y como que desde ese instante empezó a pasar algo extraño, llega un mesero y nos salta a nosotros y se pasa con la gente de atrás y les dice: ‘oigan quieren mesa’ y no sé qué tanta cosa, se nos hizo extraño, pero lo dejamos pasar”, narró el joven.

Aunado a ello, detalló que cuando sus amigos consiguieron lugar, los desalojaron porque supuestamente “había más gente esperando”, algo que el usuario desmintió. “Él (mesero) ya estaba decidiendo por nosotros de que estábamos pidiendo para llevar más no para consumir ahí, pero dijimos: ‘oye, pero si vamos a consumir aquí tenemos derecho a tener mesa’”.

Sin embargo, al sentarse nuevamente, el mesero les advirtió que “si sólo iban a consumir una botella de agua, tendrían que irse”. “Eso me dio bastante coraje, la verdad; me salí, solo recibí lo que compré y pues ya me quité”.

Finalmente, el usuario señaló que, tras el intercambio de palabras entre el empleado y sus amigos, el mesero accedió a darles la mesa. Sin embargo, el grupo de amigos denunció que nadie fue a tomarles la orden. Por tal motivo, luego de 30 minutos decidieron abandonar la sucursal.

A diferencia de que, de acuerdo con lo que notaron, sí hacían con personas extranjeras o "blancas".

Usuarios de redes critican discriminación de cafetería

Hasta el momento, el video cuenta con 212 mil reproducciones, más de 22 mil “likes” y con diversos comentarios de internautas:

“Que coraje, ahora resulta que somos ciudadanos de segunda en nuestro propio país”, “Siento que estos casos están siendo más frecuentes a partir de tener más gentrificación”, “Sonora Grill, modo literario”, “¡Increíble lo que aguantaron! Yo hubiera hecho un desmadre”, son algunas reacciones por parte de usuarios de la red social.

¿Dónde y cómo denunciar un acto de discriminación?

Es necesario presentar la denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) al correo: quejas.copred@cdmx.gob.mx.

De igual manera, la dependencia solicitará los siguientes datos: nombre, medio de contacto y descripción del acto.

El horario de atención presencial es a partir de las 9:00 a 15:00 horas. Si deseas acordar una cita en un horario diverso puedes comunicarte a los siguientes números telefónicos:

-Atención telefónica 5553413010 y 5546008233 (lunes a jueves 09:00 - 18:00 horas; viernes 09:00 a 15:00 horas).

-Línea no discriminación: 55 5658 1111.

-Línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano: 55 5533 5533.







