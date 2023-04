Yeri Mua se niega a devolver dinero que fan le depositó por error: "Marcarle a tu banco"

La influencer Yeri Mua ha vuelto a estar en el ojo del huracán, luego de que una usuaria de redes sociales lamentó que por error transfirió mil 400 pesos a la tiktoker, quien ahora ya no se los quiere regresar.

Por medio de Facebook, la cuenta de nombre Arlette Onofre, relató cómo fue que el dinero llegó a manos de la influencer.

“Era fan de Yeri Mua, y digo era porque ya no me agrada, me molestó todo lo que le hizo al Paponas (exnovio). Entonces, cuando ella andaba para Reina del Carnaval (de Veracruz), por fanatismo le mandé dinero, como quien dice, votos, porque ella puso que un peso eran votos”, explicó.

Finalmente, la usuaria de redes sociales expresó: “No es que llore, pero son mil 400 que yo no tengo y que yo ocupo. Yo sé que fue mi culpa y fue mi error, pero yo los ocupo y por eso los ando reclamando”.

¿Qué dijo Yeri Mua?

Por su parte, la joven tiktoker aseguró en una transmisión en vivo que ella no tiene acceso a su cuenta de banco.

“Tienes que marcarle a tu banco para que ellos te puedan ayudar a resolver ese tema, porque no puedo hacer nada… no te puedo ayudar. Si la tuviera, te los regreso sin ningún problema, pero no tengo ya el acceso a esa cuenta”, aseguró Yeri Mua.

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como “Yeri Mua”, nació el 17 de diciembre de 2002, y actualmente tiene 20 años de edad.

Es conocida por sus tutoriales de belleza y su presencia en las redes sociales, en el que algunos la identifican como la "Bratz jarocha" por su parecido físico con las famosas muñecas.



