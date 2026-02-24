Recientemente se dio a conocer la muerte del actor Robert Carradine, recordado por su participación en la exitosa serie juvenil Lizzie McGuire. El intérprete falleció a los 71 años tras suicidarse, de acuerdo con información difundida por el medio estadounidense Deadline.

Lee también: Muere Robert Carradine, el actor de "Lizzie McGuire" se quita la vida a los 71 años

El legado de Robert Carradine y su lucha contra el trastorno bipolar

En un comunicado enviado al medio de comunicación estadounidense, la familia del actor expresó el profundo dolor por su partida y destacó la batalla que enfrentó durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar.

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar”, señalaron.

Muere Robert Carradine a los 71 años. Foto: Redes sociales

También manifestaron su deseo de que su historia ayude a visibilizar la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y combatir el estigma que aún rodea a las enfermedades psiquiátricas.

Ever Carradine comparte foto con su padre, el actor Robert Carradine, fallecido a los 71 años. Foto: Redes sociales

Por su parte, su hermano, el actor Keith Carradine, respaldó la decisión de hacer pública la causa del fallecimiento.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse”, expresó, subrayando que se trata de una enfermedad que impactó profundamente su vida, pero que también debe reconocerse la fortaleza con la que la enfrentó.

Lee también: Hilary Duff lamenta la muerte de Robert Carradine, su padre en "Lizzie McGuire": "Mi corazón sufre por él"

Esta fue su última publicación en Instagram

En su cuenta de Instagram, donde acumulaba más de 22 mil seguidores, Robert compartía de manera constante momentos de su vida cotidiana y avances de sus proyectos profesionales.

Su última publicación, fechada el 18 de febrero, estuvo relacionada con Party Nerds Pop-Cast, un proyecto que realizaba junto al actor Richard Gabai. En este espacio conversaban con figuras de la industria del cine y la televisión sobre sus trayectorias, anécdotas y experiencias detrás de cámaras.

Esta fue la última publicación del actor de Lizzie McGuire en Instagram. Foto: Captura de pantalla

En ese último mensaje invitaba a escuchar una entrevista con el actor Christopher Atkins, reconocido por su papel en la película La laguna azul.

“Christopher Atkins en The Blue Lagoon, Película Pirata, Dallas, y más! ¡ENLACE DEL EPISODIO EN LA BIO!”, escribió.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la publicación se llenó de mensajes de despedida y muestras de cariño por parte de seguidores y colegas, quienes recordaron su talento y carisma frente a las cámaras. Entre los mensajes más destacados se encuentran:

"¡Descansa en el cielo! Ya no sufres. ¡Gracias por ser un padre para todos nosotros en Lizzie McGuire, pero lo más importante es ser la increíble persona multitalentosa que eres! Eras familia para todos nosotros"

"¡RIP Rey! ¡Gracias por ser parte de mi infancia en Lizzie McGuire! ¡La gira mundial de Hilary Duff es para ti!"

"¡Tan increíblemente triste! ¡Solo sé que fuiste tan amado por muchos!"

También te interesará:

Luna de Sangre 2026: consejos prácticos para disfrutar de este fenómeno astronómico

¿Cómo es Tapalpa, Jalisco, pueblo mágico donde fue abatido “El Mencho”?; aquí te lo decimos

Mapa en tiempo real muestra bloqueos en México tras muerte de “El Mencho”, líder del CJNG; así lo puedes consultar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv