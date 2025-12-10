Muere Robe Iniesta: esta fue la última publicación del fundador de Extremoduro en Instagram

Robe Iniesta, figura esencial del rock en español y fundador de la emblemática banda Extremoduro, falleció a los 63 años. La noticia fue confirmada este miércoles por su agencia de comunicación a través de un comunicado.

El músico español Robe Iniesta falleció este miércoles a los 63 años en España, dejando tras de sí uno de los legados más sólidos del rock y la música en español, marcado por letras abrasivas que cosecharon un reguero de seguidores a ambos lados del Atlántico. FOTO: Archivo EFE.

Aunque no se precisó la causa del deceso, el mensaje destacó la huella que dejó el músico, recordándolo como “un filósofo contemporáneo, un humanista y un creador literario cuya obra ha conmovido a generaciones enteras”.

El estado de salud del artista ya había generado preocupación desde finales de 2024. En noviembre de aquel año, el cantante suspendió de forma repentina los conciertos finales de la gira "Ni Santos ni Inocentes" tras recibir un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, afección que lo obligó a detener por completo su actividad y guardar reposo estricto.

Lee también: Muere Robe Iniesta, músico español de rock y líder de Extremoduro, tenía 63 años

Tras conocerse su muerte, varias figuras del ámbito musical expresaron su tristeza. Entre ellas, Enrique Bunbury, quien compartió en X que la noticia lo había dejado sin palabras y subrayó la trascendencia de Iniesta en la historia del rock español.

“Desde aquí mi más sincero pésame a familiares y amigos de uno de los más grandes autores de canciones de los últimos cincuenta años. DEP”, escribió.

…y hoy nos deja Robe Iniesta. Mítico cantante y fundador de Extremoduro, compositor y gran letrista. No me salen las palabras para definir la importancia de Robe en la música española, que sin duda hoy se queda un poco más huérfana. Desde aquí mi más sincero pésame a familiares… pic.twitter.com/MxT5P514qP — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) December 10, 2025

Esta fue la última publicación de Robe Iniesta en Instagram

Roberto Iniesta Ojeda solía utilizar sus redes sociales, especialmente Instagram —donde reúne a más de 200 mil seguidores— para compartir momentos de su vida y anunciar algunos de sus conciertos.

En esta ocasión su última publicación no fue compartida por él, sino por el equipo de Extremoduro, quien publicó un video que recopila algunos de los mejores momentos de Robe.

También, compartieron una fotografía, la cual fue acompañada de varias frases de canciones emblemáticas como “Si te vas”, “Por encima del bien y del mal”, “Guerrero”, entre otras.

En la imagen escribieron: “¡Hasta siempre, Robe! ¡Hasta siempre, siempre! ¡Hasta siempre, siempre, siempre!”

También te interesará:

Navidad 2025: ¿por qué el 8 de diciembre es la fecha correcta para poner el árbol navideño?

El truco definitivo para limpiar ollas y sartenes sin dañarlas

¿Cómo lavar y secar tus suéteres para evitar que pierdan su forma? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevante

akv