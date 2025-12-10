Más Información

Muere Robe Iniesta: esta fue la última publicación del fundador de Extremoduro en Instagram

Muere Robe Iniesta: esta fue la última publicación del fundador de Extremoduro en Instagram

Gripe H3N2: ¿qué es y cuáles son los síntomas de la nueva variante de influenza que está cerrando escuelas en Reino Unido?

Gripe H3N2: ¿qué es y cuáles son los síntomas de la nueva variante de influenza que está cerrando escuelas en Reino Unido?

Chumel Torres critica regalo a senadores con "Grandeza", libro de AMLO, y los llama "lamesuelas"

Chumel Torres critica regalo a senadores con "Grandeza", libro de AMLO, y los llama "lamesuelas"

McDonald's lanza anuncio navideño generado con IA y genera polémica en redes

McDonald's lanza anuncio navideño generado con IA y genera polémica en redes

¿Por qué se recomienda poner papel aluminio en la escoba? Esta es la razón

¿Por qué se recomienda poner papel aluminio en la escoba? Esta es la razón

, figura esencial del rock en español y fundador de la emblemática banda Extremoduro, falleció a los 63 años. La noticia fue confirmada este miércoles por su agencia de comunicación a través de un comunicado.

El músico español Robe Iniesta falleció este miércoles a los 63 años en España, dejando tras de sí uno de los legados más sólidos del rock y la música en español, marcado por letras abrasivas que cosecharon un reguero de seguidores a ambos lados del Atlántico. FOTO: Archivo EFE.
El músico español Robe Iniesta falleció este miércoles a los 63 años en España, dejando tras de sí uno de los legados más sólidos del rock y la música en español, marcado por letras abrasivas que cosecharon un reguero de seguidores a ambos lados del Atlántico. FOTO: Archivo EFE.

Aunque no se precisó la causa del deceso, el mensaje destacó la huella que dejó el músico, recordándolo como “un filósofo contemporáneo, un humanista y un creador literario cuya obra ha conmovido a generaciones enteras”.

El estado de salud del artista ya había generado preocupación desde finales de 2024. En noviembre de aquel año, el cantante suspendió de forma repentina los conciertos finales de la gira "Ni Santos ni Inocentes" tras recibir un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, afección que lo obligó a detener por completo su actividad y guardar reposo estricto.

Lee también:

Tras conocerse su muerte, varias figuras del ámbito musical expresaron su tristeza. Entre ellas, Enrique Bunbury, quien compartió en X que la noticia lo había dejado sin palabras y subrayó la trascendencia de Iniesta en la historia del rock español.

“Desde aquí mi más sincero pésame a familiares y amigos de uno de los más grandes autores de canciones de los últimos cincuenta años. DEP”, escribió.

Esta fue la última publicación de Robe Iniesta en Instagram

Roberto Iniesta Ojeda solía utilizar sus redes sociales, especialmente Instagram —donde reúne a más de 200 mil seguidores— para compartir momentos de su vida y anunciar algunos de sus conciertos.

En esta ocasión su última publicación no fue compartida por él, sino por el equipo de Extremoduro, quien publicó un video que recopila algunos de los mejores momentos de Robe.

También, compartieron una fotografía, la cual fue acompañada de varias frases de canciones emblemáticas como “Si te vas”, “Por encima del bien y del mal”, “Guerrero”, entre otras.

En la imagen escribieron: “¡Hasta siempre, Robe! ¡Hasta siempre, siempre! ¡Hasta siempre, siempre, siempre!”

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevante

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]