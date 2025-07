Muere Ozzy Osbourne; esta fue la última publicación del líder de Black Sabbath en Instagram

Este martes 22 de julio, la industria musical vivió una jornada de luto. Ozzy Osbourne, uno de los nombres más emblemáticos del rock y heavy metal, falleció a los 76 años de edad.

El músico británico, conocido por su estilo irreverente y su voz inconfundible, murió acompañado por su familia y rodeado de afecto, según informó un breve comunicado oficial. “Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”, concluye el mensaje.

Aunque la causa exacta de su fallecimiento no fue revelada, la salud del artista había estado deteriorándose en los últimos años debido a varios padecimientos que enfrentó desde hace tiempo.

(Foto: Archivo / Reuters)

Lee también: Liam Gallagher de Oasis se une a troleo contra Andy Byron; "no se preocupen, infieles, aquí no hay cámaras"

“Back to the Beginning”: su última imagen en Instagram

En su última publicación de Instagram —compartida apenas un día antes de que se diera a conocer su fallecimiento— se ve un cartel colgado en el backstage, con la leyenda: “Ozzy Osbourne: Back to the Beginning. The Final Show”.

La imagen muestra a los cuatro integrantes originales de Black Sabbath: Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward y el propio Ozzy.

La instantánea no solo funcionó como un homenaje a los inicios de la mítica banda, sino que ahora ha tomado un sentido profundamente simbólico: una despedida definitiva del escenario, y del mundo.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de despedida y homenajes. Hasta el momento, la imagen acumula más de 69 mil “me gusta” y más de 14 mil comentarios.

En su última publicación de Instagram —compartida apenas un día antes de que se diera a conocer su fallecimiento. Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: ¿Quién es Germán Mondragón, el empresario que golpeó y amenazó a instructor en Edomex?; lo bautizan como "Lord Pádel"

Una salud deteriorada por años

Ozzy luchaba desde hace años con diversas enfermedades crónicas. En 2019 fue diagnosticado con Parkinson tipo 2, una afección neurodegenerativa que afecta principalmente el movimiento: genera temblores, rigidez y problemas de equilibrio. Además, arrastraba complicaciones físicas a raíz de una caída doméstica en ese mismo año, que agravó antiguas lesiones sufridas en un accidente con cuatriciclo en 2003.

A esto se sumó un diagnóstico de enfisema pulmonar, enfermedad causada por el daño progresivo a los pulmones, que en su caso se vio agravada por décadas de tabaquismo. En 2022 contrajo COVID-19, situación que deterioró aún más su ya frágil salud.

A pesar de todos estos desafíos, Ozzy se mantuvo cercano a sus fans, tanto en entrevistas como a través de sus redes sociales, demostrando su fuerza y su inquebrantable espíritu rockero.

También te interesará:

De Acapulco a Puebla: Paco 'el de las empanadas' cumple su sueño e inaugura su primer local; conoce su historia

Salinas Pliego respalda a empleada dormida en Metro de CDMX; lanza dardo al gobierno

CURP biométrica: ¿dónde tramitarla, qué documentos necesitas y cuándo comenzará a usarse?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr