Liam Gallagher de Oasis se une a troleo contra Andy Byron; "no se preocupen, infieles, aquí no hay cámaras"

Lo que empezó como un momento romántico se convirtió en un problema personal, laboral y ahora, en un tema de burla internacional.

Todo comenzó el pasado 16 de julio en el Gillette Stadium, durante un concierto de Coldplay en Estados Unidos. La ‘Kiss Cam’ —la cámara que enfoca parejas entre el público— apuntó a Andy Byron, entonces CEO de la startup Astronomer, quien fue captado abrazando a Kristin Cabot, gerente de Recursos Humanos de la misma empresa.

¿Quién es Andy Byron?; captan a CEO de Astronomer en romance con su empleada. Fuente: X

Liam Gallagher trolea a Andy Byron

En medio del escándalo, el siempre provocador Liam Gallagher, vocalista de Oasis, decidió bromear sobre el tema durante su concierto en Inglaterra el domingo 20 de julio. Fiel a su estilo directo y sarcástico, Gallagher interrumpió su presentación para dirigirse al público con una pregunta cargada de humor:

Lee también: Cronología del escándalo de Andy Byron; las claves que llevaron al exCEO de Astronomer a perder todo

"¿Tenemos alguna parejita de enamorados aquí esta noche? No se preocupen, infieles, no tenemos de esa mierda de cámaras chismosas como en Coldplay. A nosotros no nos importa con quién estén cogi..., jugueteando, dándose toquecitos o lo que sea. No es asunto nuestro."

La declaración provocó una ovación inmediata entre los miles de fans que llenaron el recinto y, como era de esperarse, el comentario pronto se hizo viral. Para muchos, la broma fue vista como una forma de respaldar la privacidad de los asistentes, en contraste con el escrutinio público que enfrentaron Byron y Cabot después de su momento en la famosa ‘Kiss Cam’.

“Los Que están siendo infieles no se preocupen que no tenemos esa cámara de Coldplay aquí”: Liam Gallagher de Oasis en el show de Manchester Ayer 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/rhAri6Hf15 — Alejandro Marin (@themusicpimp) July 21, 2025

La frase de Gallagher refleja el estilo rebelde que siempre lo ha caracterizado, pero también demuestra cómo un suceso privado puede trascender al entretenimiento mundial cuando se combina con el poder de las redes sociales. Desde que se difundió el video del beso en Coldplay, la historia de Andy Byron pasó de ser una anécdota de concierto a un asunto viral con tintes de escándalo laboral y personal.

Lee también: Así es Astronomer, la empresa de Andy Byron; empresario fue captado en romance con su empleada en show de Coldplay

El ex CEO ahora enfrenta no solo la pérdida de su puesto directivo, sino una marca pública difícil de borrar. Mientras tanto, la protagonista del video, Kristin Cabot, también ha sido señalada, pues se reveló que está casada, lo que intensificó la conversación en internet. Aunque ambos optaron por guardar silencio tras los hechos, la cultura de memes no perdona, y ahora la burla se extiende hasta artistas como Gallagher, que encontraron en la anécdota material para encender a su público.

También te interesará:

De Acapulco a Puebla: Paco 'el de las empanadas' cumple su sueño e inaugura su primer local; conoce su historia

Salinas Pliego respalda a empleada dormida en Metro de CDMX; lanza dardo al gobierno

CURP biométrica: ¿dónde tramitarla, qué documentos necesitas y cuándo comenzará a usarse?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr