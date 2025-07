Muere Kang Seo-ha, actriz de k-dramas, a los 31 años; ¿quién era?

El mundo del entretenimiento sur coreano está de luto tras el fallecimiento de la actriz Kang Seo-ha, quien tenía tan solo 31 años. Era conocida por su gran talento y carisma, así como su participación en k-dramas como “Heart Surgeons”, “First Love Again” y “Nobody Knows”.

De acuerdo con medios coreanos, Seo-ha falleció el pasado 13 de julio de 2025 tras enfrentarse a una ardua batalla contra un cáncer de estómago en etapa cuatro.

Publicación antigua en el perfil de la actriz coreana. Foto: Instagram

¿Quién era Kang Seo-ha?

Kang Seo-ha, cuyo nombre real era Kang Ye-won, nació en 1994. Estudió en la Escuela de Drama de la Universidad Nacional de Artes de Corea, e inició su carrera profesional en 2012 con una aparición en el video musical “Getting Farther Away” de Brave Guys.

Su participación en diversas producciones como “Assembly”, “First Love Again”, “The Flowers in Prison”, entre otras, le ganaron el reconocimiento de los espectadores.

Su última proyecto fue en la serie “Mangnaein”, también conocida como “In the Net”, donde participó con actores como Kim Seon-ho y Park Gyu-young. Actualmente, la serie se encuentra en postproducción y se espera que se estrene póstumamente en la segunda mitad de 2025.

Publicación en el perfil de la actriz de Instagram. Foto: Instagram

A pesar de la delicadeza de su estado de salud, Kang Seo-ha vivió sus últimos meses trabajando y continuando con sus proyectos artísticos y profesionales, mientras se enfrentaba a quimioterapias.

Según los reportes de medios locales, su salud se deterioró rápidamente durante la segunda ronda de su tratamiento, llevando a su deceso. Se ha revelado que el velorio de la actriz se llevará a cabo el próximo 16 de julio en el Hospital St. Mary de Seúl, que pertenece a la Universidad Católica de Corea; posteriormente su entierro se llevará a cabo en un sitio familiar en Haman, en la provincia de Gyeongsangnam.

A través de redes sociales, familiares, amigos y fans han expresado sus condolencias y compartido mensajes de cariño en memoria de la actriz.

Un video con imágenes de la actriz y un mensaje emotivo de una familiar de Seo-ha, han conmovido a usuarios en redes, generando miles de reacciones y mensajes de condolencias.

"Todavía no puedo creerlo, unnie. Incluso soportando un dolor tan inmenso, te preocupaste por quienes te rodeaban y por mí. Aunque no pudiste comer durante meses, insististe en pagar mis comidas con tu tarjeta y nunca me dejaste saltarme una comida. Mi ángel, que nos dejó demasiado pronto. Incluso mientras lo soportabas todo con analgésicos, dijiste que estabas agradecida de que no fuera peor, y me sentí realmente avergonzada. Mi querida hermana, pasaste por mucho. ¡Espero que solo seas feliz y que estés libre de dolor donde estás ahora!", dice la publicación.

