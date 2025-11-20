Fallece Gina Lima, actriz de cine para adultos, a los 23 años: ¿de qué murió la joven filipina?

El nombre de Gina Lima, actriz y modelo filipina, se volvió tendencia en redes sociales después de que se confirmara que fue encontrada sin vida el pasado 16 de noviembre en el departamento de su expareja, en Quezon City, Filipinas.

Gina Lima se volvió tendencia en redes luego de ser encontrada sin vida en Quezon City. Foto: Redes sociales

La noticia causó un fuerte impacto, especialmente porque, tres días después, también se informó que su expareja, Iván Cezar Ronquillo, de 24 años, fue hallado sin vida en su propio domicilio.

Iván Cezar Ronquillo y Gina Lima fueron encontrados sin vida en Filipinas. Foto: Redes sociales

Esta situación encendió las alertas y llevó a las autoridades a iniciar una investigación paralela para determinar si ambos casos están relacionados y aclarar qué ocurrió en cada uno.

Lee también: Muere Marshawn Kneeland: esta fue la última publicación del jugador de los Cowboys de Dallas en Instagram

¿De qué murió Gina Lima?

Según medios locales, un informe médico-legal preliminar indicó que la joven presentaba algunas lesiones externas que no eran mortales, además de líquido en los pulmones y congestión en el corazón. No obstante, la causa exacta de su muerte aún no está determinada, pues las autoridades siguen a la espera de los resultados de los estudios de toxicología e histopatología, los cuales serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se dio a conocer que, en la habitación donde fue encontrada se hallaron marihuana y varios medicamentos, los cuales fueron incorporados a la carpeta de investigación para definir si están relacionados con el caso.

Lee también: ¿Quién era Bárbara Jankavski, la Influencer que murió tras someterse a 27 cirugías estéticas?

¿Quién era Gina Lima?

Gina Lima era una actriz filipina de 23 años. Nació en Bayugan y más adelante se mudó a Quezon City para impulsar su carrera en la industria del entretenimiento para adultos.

Gina Lima era una actriz filipina de 23 años. Foto: Redes sociales

Participó en varias producciones en las que comenzaba a destacar como un talento en desarrollo.

Además de su trabajo frente a las cámaras, también creó contenido para redes sociales. En Instagram reunía más de 180 mil seguidores, donde compartía fotos en playas, albercas, gimnasios y distintos espacios urbanos. En Facebook sumaba cerca de 500 mil seguidores. También tuvo una cuenta en TikTok, aunque esta fue eliminada.

También te interesará:

Miss Universo 2025: Participante de Noruega se vuelve viral al aparecer con exótico traje de salmón

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv