Muere Gerson Leos: esta fue la última publicación del tecladista de la Banda MS en Instagram

El pasado 6 de enero, la Banda MS dio a conocer la muerte de Gerson Leos, tecladista de la agrupación, quien se desmayó en un juego de béisbol en Mazatlán, Sinaloa.

En la publicación, compartida en redes sociales, la agrupación sinaloense dedicó unas emotivas palabras a su integrante.

"Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó en su camino", se lee en la publicación.

Según los primeros informes, el integrante de la banda formaba parte del Torneo Deportivo de Bandas, una competencia en la que participan músicos de distintas agrupaciones musicales de la ciudad, cuando sucedió el hecho.

El personal médico del equipo Club Deportivo "Sarabia" trató de reanimarlo sobre el terreno de juego; sin embargo, no tuvo éxito.

Esta fue la última publicación de Gerson Leos en Instagram

Por medio de Instagram, Leos compartió, el mismo día de su fallecimiento, una publicación de su restaurante donde se observa un platillo característico en Mazatlán.

“Todos los pescados que hemos sacado de ayer los preparamos”, se lee en la publicación.

Foto: Instagram

