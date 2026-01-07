Más Información

Muere Gerson Leos: esta fue la última publicación del tecladista de la Banda MS en Instagram

Muere Gerson Leos: esta fue la última publicación del tecladista de la Banda MS en Instagram

Pensión del Bienestar 2026: ¿a qué letra le toca pago HOY, 7 de enero?

Pensión del Bienestar 2026: ¿a qué letra le toca pago HOY, 7 de enero?

Calculadora de pesos a UDIS: convierte tus ahorros o créditos fácilmente

Calculadora de pesos a UDIS: convierte tus ahorros o créditos fácilmente

¿Stranger Things tendrá nuevo episodio? La teoría Conformity Gate que prende las redes

¿Stranger Things tendrá nuevo episodio? La teoría Conformity Gate que prende las redes

¿Dónde y cuándo será el concierto gratuito de Lara Campos por Día de Reyes?

¿Dónde y cuándo será el concierto gratuito de Lara Campos por Día de Reyes?

El pasado 6 de enero, la dio a conocer la muerte de Gerson Leos, tecladista de la agrupación, quien se desmayó en un juego de béisbol en Mazatlán, Sinaloa.

En la publicación, compartida en redes sociales, la agrupación sinaloense dedicó unas emotivas palabras a su integrante.

"Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó en su camino", se lee en la publicación.

Lee también

Según los primeros informes, el integrante de la banda formaba parte del Torneo Deportivo de Bandas, una competencia en la que participan músicos de distintas agrupaciones musicales de la ciudad, cuando sucedió el hecho.

El personal médico del equipo Club Deportivo "Sarabia" trató de reanimarlo sobre el terreno de juego; sin embargo, no tuvo éxito.

Esta fue la última publicación de Gerson Leos en Instagram

Por medio de Instagram, Leos compartió, el mismo día de su fallecimiento, una publicación de su restaurante donde se observa un platillo característico en Mazatlán.

Lee también

“Todos los pescados que hemos sacado de ayer los preparamos”, se lee en la publicación.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]