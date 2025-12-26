Mercedes Roa revela rotura de menisco tras ataque en Marsella: "me quitó mucho este chico"

La influencer y futbolista mexicana, Mercedes Roa, reveló nuevos detalles sobre las lesiones provocadas tras el ataque que sufrió el pasado lunes 8 de diciembre en Marsella, Francia.

A casi dos semanas de la agresión, la participante de la Kings League ha compartido una nueva actualización con sus seguidores, confirmando que sus lesiones son más graves de lo que se había pensado inicialmente y que, por ahora, se encuentra incapaz de realizar actividades deportivas de alto impacto.

A inicios de diciembre Mercedes Roa se encontraba en Francia para asistir a un evento de fútbol. Foto: Instagram

¿Qué le pasó a Mercedes Roa?

La creadora de contenido mexicana, Mercedes Roa, se encontraba de visita en Marsella a principios de diciembre para asistir al encuentro de la Liga del Universo en el Estadio Velódromo, al que también fueron invitadas diversas leyendas del fútbol.

Posterior al evento, la joven de 25 años decidió tomarse un tiempo para convivir con amigos, sin embargo, alrededor de las 6:00 de la mañana, uno de sus acompañantes se vio involucrado en un altercado con cuatro jóvenes, por lo que Roa y otra persona presente intervinieron, resultando en las lesiones de la influencer.

Gracias a cámaras de seguridad en la zona, el incidente fue atendido rápidamente por las autoridades locales, e incluso se convirtió en noticia en Marsella.

Foto: Instagram

En una reciente publicación de Instagram, la creadora de contenido ha actualizado a sus seguidores explicando la severidad de sus lesiones. Según lo compartido en su post, Mercedes Roa tiene el menisco medial roto, bursitis patelar traumática, y debido al ataque, recayó en una lesión del tobillo izquierdo de la cual acababa de recuperarse.

"Ahora no puedo hacer ningún deporte que impacte la rodilla (fútbol/correr) hasta que sigamos un tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores y fisioterapia y como última opción está la cirugía (que espero que no lleguemos a eso). Me quitó mucho este chico y me cuesta mucho hablarlo pero que me haya quitado mi fútbol…", escribió Roa.

¿Qué es una rotura de menisco?

De acuerdo con la organización médica estadounidense sin fines de lucro, Mayo Clinic, el desgarre o la rotura de un menisco es una de las lesiones de rodilla más comunes.

Cada rodilla tiene dos piezas de cartílago en forma de C que actúan como un cojín entre el hueso de la espinilla (tibia) y el hueso del muslo (fémur). Este cartílago gomoso y duro funciona como un amortiguador de golpes.

Imagen de una rotura de menisco. Foto: Mayo Clinic

Normalmente, cualquier actividad que haga que se tuerza o gire la rodilla con fuerza, especialmente al poner todo el peso sobre ella, puede dar como resultado un menisco desgarrado.

La rotura de este cartílago causa dolor, hinchazón y rigidez. También se puede sentir un bloqueo en el movimiento de la rodilla y tener problemas para extenderla completamente.

En algunos casos, el tratamiento conservador, como el reposo, la aplicación de hielo y los medicamentos, puede llegar a ser suficiente para aliviar el dolor y dejar que con el tiempo, el menisco desgarrado sane por sí solo; sin embargo, hay casos en los que se requiere cirugía para reparar la rotura del cartílago.

