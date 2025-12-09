La creadora de contenido mexicana explicó que la agresión ocurrió cuando esperaban un taxi en una zona pública de Marsella.

Según su relato, el ataque comenzó tras un malentendido por un encendedor y escaló hasta golpes, patadas y la aparición de un cuchillo.

Más tarde, afirmó haber sido ignorada en el hospital y enfrentado problemas para presentar su denuncia.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

“Solo estábamos esperando un taxi”: así comenzó todo, según su relato

De acuerdo con la narración que hizo en redes sociales, Mercedes estaba en Marsella junto con dos amigas francesas y un amigo mexicano que la asistía con grabaciones. Mientras esperaban un taxi sentados en unas bancas, el acompañante quiso encender un cigarrillo y se acercó a un grupo de jóvenes que estaba detrás de ellos para pedir un encendedor.

Según contó, los jóvenes respondieron —mediante el traductor del celular— que no tenían encendedor, pero que sí tenían cocaína. Su amigo rechazó la oferta, pero uno de los hombres insistió y señaló a Mercedes insinuando que quizá ella estaría interesada. Tras otro “no” más firme, presuntamente el hombre tomó al acompañante por la nuca con fuerza. La influencer asegura que en ese momento inició el caos.

El grupo se levantó asustado y, según la influencer, sus amigas francesas intentaron explicar que no querían problemas. Sin embargo, uno de los agresores empujó a una de las jóvenes con tal fuerza que cayó varios metros lejos de la banquita. Mientras estaba en el suelo e intentaba levantarse, otro hombre le lanzó una patada directa a la cabeza, que solo la rozó por estar de espaldas.

Mercedes afirma que esa patada “pudo haberla matado”.

Al mismo tiempo, otra de sus amigas recibió un puñetazo en el rostro. La joven, según el relato, intentó defenderse con una bolsa mientras el amigo mexicano se alejaba para evitar la confrontación. Sin embargo, al ver la agresión contra la chica, regresó y logró derribar a uno de los hombres de un golpe.

“Nos persiguieron con un cuchillo”: el momento más crítico

Cuando el grupo intentó retirarse, dos hombres comenzaron a seguirlos: uno alto y el mismo que había ofrecido la droga. Mercedes relató que el hombre alto comenzó a buscar algo dentro de su ropa, recorriendo su cinturón y sus pantalones.

Más tarde, la policía les informó que lo que buscaba era un cuchillo. Según el testimonio, el arma —una navaja grande— se le cayó mientras los perseguía.

Mercedes recuerda que cuando los alcanzaron, comenzaron a golpear nuevamente a su amigo. Ella trató de interponerse y, en ese intento, fue empujada con tal fuerza que cayó al suelo. Terminó con heridas visibles en la rodilla, tobillo, cuello y otras partes del cuerpo.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

Falta de ayuda y una hospitalización fallida

La influencer aseguró que, aunque había trabajadores municipales presentes, nadie intervino. Minutos después, camioneros que pasaban se acercaron y los agresores huyeron. Luego llegó la policía.

Mercedes pidió presentar una denuncia, pero explicó que comunicarse fue complicado porque “nadie quería hablar inglés” y ella no contaba con internet. Aun así, fueron trasladados al hospital, donde esperaron cerca de una hora sin recibir atención.

La creadora de contenido señaló que cuando comenzó a grabar para dejar evidencia, el personal llamó a seguridad para sacarlos debido a que está prohibido grabar. Relató que también en ese punto fueron empujados y maltratados verbalmente.

La declaración ante la policía y el video que no pudo obtener

Posteriormente, ya fuera del hospital, encontraron otra vía para pedir ayuda. Una mujer musulmana habría sido la única persona que se mostró disponible para apoyarlos. Finalmente, lograron volver a ser atendidos por la policía.

Mercedes narró que, al llegar el cuerpo policial, uno de los agentes insinuó conocerla por sus videos. En comisaría le informaron que habían detenido a tres hombres vinculados al ataque y le mostraron imágenes de seguridad, aunque le aclararon que no podía quedarse con el video porque la ley francesa lo prohíbe.

La influencer tomó su vuelo a Barcelona horas después del ataque. Afirmó que continúa procesando el miedo, la confusión y el maltrato experimentado tanto en la calle como en el hospital.

Pidió no difundir versiones falsas y subrayó que “no fue una pelea”, ya que ninguna de las víctimas podía defenderse.

“Si no se le hubiera caído el cuchillo, yo no estaría contando esto”, dijo.

