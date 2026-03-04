Mega Millions en México: 8.8 mil millones MXN que pueden cambiarlo todo

Mega Millions se ha consolidado como una de las loterías más influyentes a nivel internacional gracias a premios mayores que continúan creciendo de forma progresiva hasta alcanzar montos excepcionales. Actualmente, este incremento ha llevado el premio mayor a $8.8 mil millones de pesos mexicanos, una cantidad que ha captado la atención de jugadores de distintas partes del mundo, incluido México.

Todos los mexicanos pueden apostar en línea, a través del sitio web de TheLotter México

Apostar a las loterías es muy ventajoso:

Apostando en línea puedes participar en loterías internacionales gigantes, ¡estamos hablando de premios que pueden superar los miles de millones de pesos! Juegas desde la comodidad de tu sofá, directamente desde tu computadora o teléfono celular, sin tener que hacer fila. TheLotter México notifica a los ganadores a través de un correo electrónico. Así que no podrás olvidarte de reclamar tu premio.

3 pasos para apostar por el premio de 8.8 mil millones MXN

E ntra en la página de Mega Millions en TheLotter México y elige tus números de la suerte: 5 números principales y un número adicional por línea.

y elige tus números de la suerte: 5 números principales y un número adicional por línea. Haz clic en APOSTAR en la parte inferior de la pantalla.

Regístrate y elige tu método de pago.

Cuando ganes, podrás disfrutar de tus premios al completo, ¡100% sin comisiones!

¡Millones de jugadores ya han ganado!

Con más de 20 años de experiencia, TheLotter México ha pagado más de $2.5 mil millones MXN a usuarios en todo el mundo. Entre nuestros ganadores se destacan jugadores latinoamericanos de Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica, Uruguay y, por supuesto, México. Ahora, TheLotter México llega con una plataforma renovada, garantizando una experiencia segura, transparente y emocionante para que puedas apostar con confianza a las mejores loterías internacionales.

¿Cuándo es el próximo evento?

Mega Millions de Estados Unidos presenta actualmente un premio mayor estimado en $8.8 mil millones MXN, disponible este viernes 6 de marzo. ¡Apuesta hoy en línea, de forma segura y sin necesidad de salir del país, en TheLotter México!

www.thelotter.mx es operado en México por Calli Dos Operaciones, S.A. de C.V., Operador autorizado conforme al oficio No. DGJS/4495/2022, bajo el Permiso Federal No. DGAJS/SCEVF/P 06/2005-Ter otorgado a Producciones Móviles, S.A. de C.V. y la autorización específica del sitio a través del oficio No. DGJS/DCRCA/2407/2022 de fecha 1 de diciembre de 2022. Juegue responsablemente. El juego con apuesta está prohibido para menores de 18 años. Su finalidad es el entretenimiento; juegue con moderación y dentro de sus límites.

