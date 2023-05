Medea y la tragedia de las madres que matan a su hijos

"Madre mata con raticida a sus hijos en Tasquillo, Hidalgo", consigna una nota periodística sobre una mujer de 28 años, quien intentó suicidarse luego de darle veneno a sus hijos, quienes fallecieron el pasado 13 de abril.

Las autoridades locales informaron que la mujer fue trasladada a un hospital del Valle del Mezquital y que posteriormente sería detenida por el crimen de sus dos hijos. Sin embargo, no se dieron a conocer las causas que llevaron a la madre a matar a su hijos.

El caso ocurrido hace unos días en Tasquillo, Hidalgo, se ha repetido en múltiples ocasiones al rededor del mundo en un caso de estudio que se determina como filicidio materno.

Susan Hatters, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cleveland, en Estados Unidos, señala que el filicidio materno "es una tragedia que puede producirse en diferentes circunstancias", pues "no existe ninguna característica definitoria que indique qué madres son capaces de cometer actos de este tipo, pero es importante mantener un umbral más bajo para la derivación a la evaluación psiquiátrica y la hospitalización psiquiátrica potencial cuando una madre parece mostrar un riesgo elevado de cometer filicidio".

¿Por qué una madre mataría a su hijo?

Para Hatters, cuando una madre mata a su hijo "siempre provoca una fuerte respuesta emocional. Ya sea que genere sentimientos de simpatía o de rechazo, en la mayoría queda el interrogante de por qué las madres se ven impulsadas a matar a sus propios hijos".

En general, el filicidio o infanticidio no es exclusivo de ninguna clase ni grupo étnico particular y tiene lugar en todo el mundo, "no existe ningún rasgo común único que predisponga a las mujeres a matar a sus hijos; en cambio, estas mujeres están influidas por una red compleja de factores biológicos, psicológicos y sociales", señala Hatters en su estudio "Cómo prevenir el filicidio materno", quien a su vez cita a los autores McKee GR y Shea SJ en "Filicidio maternal: un comparativo multicausal".

A diferencia del filicidio paternal, en el perpetrado por las madres, éstas " lo hacen con métodos que difieren de sus análogos de sexo masculino. Es menos probable que las mujeres se suiciden o que maten a otras personas importantes luego de sus actos filicidas cuando se las compara con los hombres".

El mito de Medea, la madre que asesina a sus hijos para vengarse de un hombre

Ya los griegos habían reflejado el filicidio materno en el mito de Medea, la hechicera que se enamora del héroe Jasón, con quien tiene dos hijos y ayuda a lograr el éxito a través de supuestas pociones y hechizos para vencer a sus enemigos.

Hay varias versiones del mito, alguna de Eurípides, otra de Ovidio y varias más, en donde se modifican algunas partes de la historia, pero básicamente todas coinciden en que Medea mata a sus hijos cuando su pareja, Jasón decide casarse con una mujer más joven, Creusa, lo que supuestamente provoca que la hechicera busque venganza matando a los hijos de ambos.

Medea y la tragedia de las madres asesinas. Imagen de "Medea con los hijos muertos, huye de Corinto en un carro tirado por dragones", propiedad y cortesía del Museo del Prado

En estudios posteriores se apunta que las diferencias versiones del mito incluyen discursos misóginos, al señalar a Medea, o las mujeres que cometen un filicio, como un ser sin escrúpulos y lleno de maldad al carecer del llamado instinto materno.

El mito de la madre que mata a sus hijos ha sido retratado en varias pinturas y esculturas, pero también ha sido llevada al cine, por ejemplo, en "Así es la vida", de Arturo Ripstein.