Maryfer Centeno analiza lenguaje corporal de Lupita "TikTok" tras declaraciones de su bebé; “está ocultando información”

En los últimos días, la creadora de contenido conocida como Lupita “TikTok” ha captado la atención en redes sociales debido a la hospitalización de su hija recién nacida en el Hospital Materno Infantil de Monterrey.

La situación adquirió relevancia luego de que Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García y titular de AMAR Nuevo León, informara que, durante una investigación realizada por el DIF, se detectaron indicios de un entorno familiar con posible consumo de sustancias, lo cual representaría un riesgo directo para la menor.

"No es un tema de que queramos o no quitar a la bebé. Hay un tema de consumo de sustancia que no es aceptable para una bebé recien nacida", dijo.

Ante ello, en redes comenzaron a circular varias especulaciones sobre el caso; por lo que en respuesta a ellas Lupita salió a desmentirlas ante varios medios de comunicación.

Maryfer Centeno analiza lenguaje corporal de Lupita "TikTok" tras declaraciones de su bebé

Esta entrevista fue criticada y analizada por varias personas, entre ellas Maryfer Centeno, especialista en análisis de lenguaje corporal, quien por medio de un video que publicó en su cuenta de TikTok, evaluó la actitud de la influencer durante su pronunciamiento.

Según Centeno, algunos gestos, como mantener las manos hacia atrás, podrían sugerir que ésta no se estaba expresando con plena apertura.

"Apesar de lo alegre que es en sus redes sociales, de lo encantadora que es, no quiere decir que es una persona que pueda ejercer una maternidad adecuada o de forma responsable."

También explicó que, en su opinión, la forma de comunicarse de Lupita reflejaba un bajo nivel de escolaridad, aunque aclaró que ese aspecto no determina por sí solo la capacidad de crianza.

"Imagínate que a esta mujer un médico le pregunté: "Oye, ¿cómo está tu hija qué tiene?" y que ella le diga: "pues has de cuenta que la quiero mucho". Hablando estrictamente del lenguaje corporal dice que ni siquiera está ubicando bien ni donde está."

Aunado a ello añadió que su discurso parecía desorganizado, repitiendo expresiones y mostrando signos de confusión, lo que podría indicar que no está plenamente consciente de la gravedad de la situación.

"Parece que está alegre, pero con la mirada perdida. Definitivamente esto no es normal (...) de verdad que es un caso que no deberíamos pensar que es una tragedia más. De verdad es muy trsite, esto no es una polémica ni un chisme. Esto es la vida de una bebé."

Por último reconoció que la decisión final sobre la custodia corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. No obstante, con base en su experiencia en análisis no verbal, consideró que la madre no parece encontrarse en una condición emocional o cognitiva óptima.

