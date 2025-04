¿Quién es Ricardo Medellín?; la pareja de Lupita “TikTok” que causó polémica en redes

En los últimos días el nombre de la influencer regiomontana Lupita “TikTok” se encuentra causando gran revuelo en redes sociales, tras la hospitalización de emergencia de su hija recién nacida.

Dicha situación, generó polémica por la intervención que tuvo en el caso la influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez, luego de que comentara sobre este caso en sus redes sociales.

A raíz de las múltiples versiones que surgieron sobre el estado de salud de la hija de la creadora de contenido de 22 años, su pareja, Ricardo Medellín salió a esclarecer su el estado tan delicado por el que atraviesa la menor.

Por este motivo, muchos internautas se han preguntado sobre quién es él y desde cuando es pareja de la influencer conocida por aparecer con Adrián Marcelo en un proyecto televisivo.

¿Quién es Ricardo Medellín?

Ricardo Medellín es conocido en redes sociales como “Sonrris”, quién con motivo del embarazo de Lupita, comenzó a aparecer junto a la influencer en diversas entrevistas, ganando presencia en redes sociales.

Al principio de la relación, la pareja trató de mantenerse en privado por su diferencia de edad, ya que actualmente él tiene 46 años y se acababa de separar de su exmujer, sin embargo, al poco tiempo se confirmó su noviazgo con la joven.

Cabe destacar que antes de iniciar su relación con la influencer, "sonrris" se dedicaba a ser conductor de transporte público, llevaba más de 20 años laborando y gracias a ese trabajo, conoció a Lupita en una de las rutas.

"De hecho me caía gorda y se lo he dicho, por su manera de hablar muy chiflada y me empezaron a enseñar sus videos, hasta que anduvimos supe que era famosa", mencionó en el podcast de Alejandro Villanueva.

