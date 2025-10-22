Martimiércoles de Chedraui: ¿cuáles son las ofertas especiales de hoy, 22 de octubre?

Más Información

Este miércoles, ofrece el ya conocido “Martimiércoles”. Por dos días encontrarás atractivos descuentos en frutas y verduras, lo que beneficiará a tu despensa con productos frescos a precios más accesibles.

Si tenías en tu lista de pendientes asistir al supermercado esta semana, esta es la oportunidad perfecta para aprovechar la variedad de alimentos y ahorrar unos pesos.

¿Cuáles son las ofertas especiales de hoy, 22 de octubre?

Hoy y mañana encontrarás diferentes descuentos en frutas y verduras, te contamos algunos:

Ofertas especiales en frutas:

  • Frambuesa Domo 170 g: $39.50.
  • Limón sin semilla: $14.50 por kilogramo.
  • Jamaica: $160.00 por kilogramo.
  • Manzana Sugar Bee: $59.90 por kilogramo.
  • Manzana Ambrosia: $59.90 por kilogramo.
  • Uva verde sin semilla Chumis 454g: $44.95
  • Guayaba: $39.50 por kilogramo.
  • Zarzamora por pieza: $39.50.
  • Manzana Roja: $29.50 por kilogramo.

Oferta en verduras:

  • Zanahoria: $14.50 por kilogramo.
  • Aguacate Hass: $21.50 por enmallado pieza.
  • Tomate verde: $39.50 por kilogramo.
  • Col Blanca: $14.50 por kilogramo
  • Espinacas rollo: $7.50.
  • Champiñón: $95.00 por kilogramo.
  • Cilantro rollo: $7.50.
  • Cebolla morada: $19.50 por kilogramo.
  • Tomate bola: $19.50 por kilogramo.
  • Berenjena: $36.50 por kilogramo.
  • Chile poblano: $44.50 por kilogramo.
  • Acelgas rollo: $7.50
  • Apio: $18.50 por kilogramo.

¿Qué formas de pago están disponibles?

Si deseas aprovechar las ofertas, lo mejor es que puedes pagar de diferentes maneras:

  • Monero Mi Chedraui: esta opción es con el saldo acumulado en compras anteriores.
  • Vales de despensa electrónicos.
  • Puntos BBVA: usa tus puntos acumulados para pagar cierto o el total porcentaje de tu compra.
  • Pago en línea.
  • Desde la página de Chedraui o en la app, puedes pagar de forma segura con tarjetas de crédito o débito, ya sea Visa, Mastercard, American Express y Carnet.
  • Vales de despensa electrónicos.
  • Comprar en línea y pagar en Tiendas Chedraui o establecimientos asociados, sin embargo, debes saber que el pago debe realizarse dos horas antes de recoger tu pedido.

