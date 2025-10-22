Martimiércoles de Chedraui: ¿cuáles son las ofertas especiales de hoy, 22 de octubre?

Más Información
Este miércoles, Chedraui ofrece el ya conocido “Martimiércoles”. Por dos días encontrarás atractivos descuentos en frutas y verduras, lo que beneficiará a tu despensa con productos frescos a precios más accesibles.
Si tenías en tu lista de pendientes asistir al supermercado esta semana, esta es la oportunidad perfecta para aprovechar la variedad de alimentos y ahorrar unos pesos.
¿Cuáles son las ofertas especiales de hoy, 22 de octubre?
Hoy y mañana encontrarás diferentes descuentos en frutas y verduras, te contamos algunos:
Ofertas especiales en frutas:
- Frambuesa Domo 170 g: $39.50.
- Limón sin semilla: $14.50 por kilogramo.
- Jamaica: $160.00 por kilogramo.
- Manzana Sugar Bee: $59.90 por kilogramo.
- Manzana Ambrosia: $59.90 por kilogramo.
- Uva verde sin semilla Chumis 454g: $44.95
- Guayaba: $39.50 por kilogramo.
- Zarzamora por pieza: $39.50.
- Manzana Roja: $29.50 por kilogramo.
Oferta en verduras:
- Zanahoria: $14.50 por kilogramo.
- Aguacate Hass: $21.50 por enmallado pieza.
- Tomate verde: $39.50 por kilogramo.
- Col Blanca: $14.50 por kilogramo
- Espinacas rollo: $7.50.
- Champiñón: $95.00 por kilogramo.
- Cilantro rollo: $7.50.
- Cebolla morada: $19.50 por kilogramo.
- Tomate bola: $19.50 por kilogramo.
- Berenjena: $36.50 por kilogramo.
- Chile poblano: $44.50 por kilogramo.
- Acelgas rollo: $7.50
- Apio: $18.50 por kilogramo.
¿Qué formas de pago están disponibles?
Si deseas aprovechar las ofertas, lo mejor es que puedes pagar de diferentes maneras:
- Monero Mi Chedraui: esta opción es con el saldo acumulado en compras anteriores.
- Vales de despensa electrónicos.
- Puntos BBVA: usa tus puntos acumulados para pagar cierto o el total porcentaje de tu compra.
- Pago en línea.
- Desde la página de Chedraui o en la app, puedes pagar de forma segura con tarjetas de crédito o débito, ya sea Visa, Mastercard, American Express y Carnet.
- Comprar en línea y pagar en Tiendas Chedraui o establecimientos asociados, sin embargo, debes saber que el pago debe realizarse dos horas antes de recoger tu pedido.
