Martimiércles de Chedraui: estos son las mejores ofertas de hoy, 29 de octubre

Cada miércoles, Chedraui, uno de los supermercados más grandes anuncia su “Martimiércoles”: Durante dos días encontrarás diferentes ofertas, tanto en frutas como verduras, productos saludables a precios más accesibles.

Si tenías en tu lista de pendientes ir al supermercado esta semana, esta es la opción perfecta para: aprovechar descuentos, comprar alimentos saludables y claro, ahorrar unos pesos.

Martimiércoles de frutas y verduras de Chedraui; estas son las ofertas del 29 y 30 de julio

Estas son las mejores ofertas hoy, 29 de octubre

Este fin de mes, te mencionamos algunos de los mejores productos con precios más accesibles:

Ofertas en frutas:

Pera Bosc: $39.50.

Plátano Chiapas: $14.50 por kilogramo.

Limón sin semilla: $14.50

Uva roja sin semilla: $54.90 por kilogramo.

Manzana Fuji: $59.90 por kilogramo.

Jamaica: $160.00 por kilogramo.

Frambuesa Domo 170 g: $39.50.

Zarzamora por pieza: $39.50 por kilogramo.

Ofertas en verduras:

Aguacate Hass: $22.50 por emnallado pieza.

Aguacate Hass: $24.50 por kilogramo.

Elote: $9.90 por pieza.

Acelgas rollo: $7.50

Col Blanca: $14.50 por kilogramo

Zanahoria: $9.50 por kilogramo.

Chayote sin espinas: $19.50 por kilogramo.

Coliflor pre Enfriada: $59.90 por pieza.

Lechuga Eva italiana Viva 1 pieza: $31.12.

Chile poblano: $39.90 por kilogramo.

Cilantro rollo: $7.50.

Espinacas rollo: $7.50.

Calabaza italiana: $24.50 por kilogramo.

Calabaza Castilla: $14.50 por kilo.

Tomate verde: $39.50 por kilogramo.

¿Qué formas de pago están disponibles?

Lo mejor es que puedes pagar de distintas maneras, estas son algunas:

Pago en línea.

Desde la página de Chedraui o en la app, puedes pagar de forma segura con tarjetas de crédito o débito, ya sea Visa, Mastercard, American Express y Carnet.

Vales de despensa electrónicos.

Comprar en línea y pagar en Tiendas Chedraui o establecimientos asociados, sin embargo, debes saber que el pago debe realizarse dos horas antes de recoger tu pedido.

Monero Mi Chedraui: esta opción es con el saldo acumulado en compras anteriores.

Puntos BBVA: usa tus puntos acumulados para pagar cierto o el total porcentaje de tu compra.

