Martimiércles de Chedraui: estos son las mejores ofertas de hoy, 29 de octubre

Más Información
Funcionaria de Puerto Vallarta ofrece disculpas tras contestación en show de Franco Escamilla; revela en qué consiste su trabajo
El Mundial representa una oportunidad histórica para los Anfitriones mexicanos y para el turismo local
Cada miércoles, Chedraui, uno de los supermercados más grandes anuncia su “Martimiércoles”: Durante dos días encontrarás diferentes ofertas, tanto en frutas como verduras, productos saludables a precios más accesibles.
Si tenías en tu lista de pendientes ir al supermercado esta semana, esta es la opción perfecta para: aprovechar descuentos, comprar alimentos saludables y claro, ahorrar unos pesos.
Lee también Abuelitos conquistan las redes al bailar mientras esperan el metro en CDMX
Estas son las mejores ofertas hoy, 29 de octubre
Este fin de mes, te mencionamos algunos de los mejores productos con precios más accesibles:
Ofertas en frutas:
- Pera Bosc: $39.50.
- Plátano Chiapas: $14.50 por kilogramo.
- Limón sin semilla: $14.50
- Uva roja sin semilla: $54.90 por kilogramo.
- Manzana Fuji: $59.90 por kilogramo.
- Jamaica: $160.00 por kilogramo.
- Frambuesa Domo 170 g: $39.50.
- Zarzamora por pieza: $39.50 por kilogramo.
Ofertas en verduras:
- Aguacate Hass: $22.50 por emnallado pieza.
- Aguacate Hass: $24.50 por kilogramo.
- Elote: $9.90 por pieza.
- Acelgas rollo: $7.50
- Col Blanca: $14.50 por kilogramo
- Zanahoria: $9.50 por kilogramo.
- Chayote sin espinas: $19.50 por kilogramo.
- Coliflor pre Enfriada: $59.90 por pieza.
- Lechuga Eva italiana Viva 1 pieza: $31.12.
- Chile poblano: $39.90 por kilogramo.
- Cilantro rollo: $7.50.
- Espinacas rollo: $7.50.
- Calabaza italiana: $24.50 por kilogramo.
- Calabaza Castilla: $14.50 por kilo.
- Tomate verde: $39.50 por kilogramo.
Lee también Chumel Torres lanza dardo a Noroña tras romper en llanto por situación en Palestina
¿Qué formas de pago están disponibles?
Lo mejor es que puedes pagar de distintas maneras, estas son algunas:
- Pago en línea.
- Desde la página de Chedraui o en la app, puedes pagar de forma segura con tarjetas de crédito o débito, ya sea Visa, Mastercard, American Express y Carnet.
- Vales de despensa electrónicos.
- Comprar en línea y pagar en Tiendas Chedraui o establecimientos asociados, sin embargo, debes saber que el pago debe realizarse dos horas antes de recoger tu pedido.
- Monero Mi Chedraui: esta opción es con el saldo acumulado en compras anteriores.
- Vales de despensa electrónicos.
- Puntos BBVA: usa tus puntos acumulados para pagar cierto o el total porcentaje de tu compra.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ffa
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]