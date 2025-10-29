Martimiércles de Chedraui: estos son las mejores ofertas de hoy, 29 de octubre

Más Información

Cada miércoles, , uno de los supermercados más grandes anuncia su “Martimiércoles”: Durante dos días encontrarás diferentes ofertas, tanto en frutas como verduras, productos saludables a precios más accesibles.

Si tenías en tu lista de pendientes ir al supermercado esta semana, esta es la opción perfecta para: aprovechar descuentos, comprar alimentos saludables y claro, ahorrar unos pesos.

Estas son las mejores ofertas hoy, 29 de octubre

Este fin de mes, te mencionamos algunos de los mejores productos con precios más accesibles:

Ofertas en frutas:

  • Pera Bosc: $39.50.
  • Plátano Chiapas: $14.50 por kilogramo.
  • Limón sin semilla: $14.50
  • Uva roja sin semilla: $54.90 por kilogramo.
  • Manzana Fuji: $59.90 por kilogramo.
  • Jamaica: $160.00 por kilogramo.
  • Frambuesa Domo 170 g: $39.50.
  • Zarzamora por pieza: $39.50 por kilogramo.

Ofertas en verduras:

  • Aguacate Hass: $22.50 por emnallado pieza.
  • Aguacate Hass: $24.50 por kilogramo.
  • Elote: $9.90 por pieza.
  • Acelgas rollo: $7.50
  • Col Blanca: $14.50 por kilogramo
  • Zanahoria: $9.50 por kilogramo.
  • Chayote sin espinas: $19.50 por kilogramo.
  • Coliflor pre Enfriada: $59.90 por pieza.
  • Lechuga Eva italiana Viva 1 pieza: $31.12.
  • Chile poblano: $39.90 por kilogramo.
  • Cilantro rollo: $7.50.
  • Espinacas rollo: $7.50.
  • Calabaza italiana: $24.50 por kilogramo.
  • Calabaza Castilla: $14.50 por kilo.
  • Tomate verde: $39.50 por kilogramo.

¿Qué formas de pago están disponibles?

Lo mejor es que puedes pagar de distintas maneras, estas son algunas:

  • Pago en línea.
  • Desde la página de Chedraui o en la app, puedes pagar de forma segura con tarjetas de crédito o débito, ya sea Visa, Mastercard, American Express y Carnet.
  • Vales de despensa electrónicos.
  • Comprar en línea y pagar en Tiendas Chedraui o establecimientos asociados, sin embargo, debes saber que el pago debe realizarse dos horas antes de recoger tu pedido.
  • Monero Mi Chedraui: esta opción es con el saldo acumulado en compras anteriores.
  • Vales de despensa electrónicos.
  • Puntos BBVA: usa tus puntos acumulados para pagar cierto o el total porcentaje de tu compra.
