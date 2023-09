Martha Higareda, Steven Spielberg y otros famosos a favor de los OVNIS

El tema de los ovnis ha dado de qué hablar en redes sociales, desde que el exmilitar de Estados Unidos, David Grusch, afirmó que las autoridades de su país están en posesión tanto de naves de origen extraterrestre como de los restos de sus ocupantes, así como el ufólogo Jaime Maussan, quien presentó "seres no humanos" momificados en Cámara de Diputados.

Ante ello, algunas celebridades han demostrado estar a favor y convencidos de la existencia alienígena.

Famosos que han estado a favor de los OVNIS

Martha Higareda

Martha Higareda. Fuente: Instagram @marthahigareda

El pasado 28 de agosto, la actriz Martha Higareda publicó un video en YouTube titulado “La verdad oculta de los ovnis que nos quieren ocultar”, en donde mencionó varios temas relacionados con seres de otros planetas y de la interacción de éstos con los gobiernos.

Lee también NASA admite existencia de Fenómenos Anómalos No Identificados; sin evidencia de que OVNIS sean extraterrestres, dice

Steven Spielberg

Jurassic Park, de Steven Spielberg, logró 500 millones de dólares en 1993 Foto:AP

Por su parte, Steven Spielber ha mostrado estar convencido de la existencia de seres de otro planeta, pues así lo ha dado a conocer en sus icónicas películas como E.T., el extraterrestre y La guerra de los mundos.

Asimismo, su compañía televisiva, Amblin TV, estrenó la docuserie Encuentros (Encounters) en Netflix, una producción que compartirá relatos “reales” sobre interacciones con lo desconocido.

Paty Navidad

Foto: Archivo El Universal

Otra actriz que se suma a la lista es Paty Navidad, quien dijo no sentirse parte de este planeta. "No es que no hayan llegado, claro que han llegado y que están aquí", dijo sobre seres de otros planetas. "Yo no me siento de este planeta", añadió.

Lee también Maussan encabeza audiencia OVNI en Cámara de Diputados y afirma: "si México lo acepta, podríamos viajar a otros universos"

Roberto Palazuelos

Foto: Instagram

El Diamante Negro se suma a la lista de famosos que nos advirtieron de la existencia de los ovnis y que nadie tomó en serio. "Yo la primera vez que los vi, fue en 1993; la segunda vez que los vi, fue en el 2005", aseguró el empresario. Concluyó señalando que los volvió a ver en 2012: "Están gruesos y claro que están. No podemos pensar que somos los únicos en la galaxia", dijo.

Miley Cyrus

Miley Cyrus. Fuente: Instagram @mileycyrus

Miley Cyrus contó que mientras conducía en una carretera acompañada de un amigo notó que era perseguida por un ovni. La cantante aseguró que se asemejaba a un quitanieves volador que tenía un gran arado en la parte delantera y era de color amarillo brillante.

Lee también ¿Existen? Martha Higareda y Jaime Maussan cuentan "verdad oculta" sobre ovnis en YouTube

También te interesará:

Esta es la semilla ideal para fortalecer los huesos y colmada de omega-3

¿Quién es Ana María Prieto, maestra que se viralizó por su particular defensa de los libros de la SEP?

Conoce el té que te ayudará a desinflamar el estómago

aosr