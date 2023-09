¿Quién es Ana María Prieto, maestra que se viralizó por su particular defensa de los libros de la SEP?

El ciclo escolar 2023-2024 arrancó en medio de polémica desatada por los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Algunas entidades se abstuvieron de entregarlos al alumnado y otros más hasta se manifestaron prendiéndoles fuego.

A pesar de ello, hay quienes se han pronunciado a favor de los nuevos materiales para el aprendizaje en las aulas. Una de ellas fue la maestra Ana María Prieto Hernández, quien los defendió a su manera.

Exposición de libros de texto gratuitos en conferencia de prensa de la SEP. Foto: Berenice Fregoso EL UNIVERSAL

Leer también SEP presenta propuesta pedagógica de Nueva Escuela Mexicana a representantes diplomáticos de América

¿Qué dijo Ana María Prieto Hernández sobre los nuevos libros de la SEP?

Fue durante la Vespertina del pasado 26 de agosto que Prieto Hernández presentó el libro “Nuestros saberes. México, grandeza y diversidad” para los grados de 4° a 6° año de primaria.

La docente normalista argumentó que lejos de fomentar el individualismo, como se especulaba, promueven el actuar colectivo y la solidaridad entre compañeros.

Sin embargo, la formadora de docentes comenzó a bailotear y a dar brincos para enfatizar su postura.

“Ya no es el saber acabado, rígido, descontextualizado, sin sentido, sin significado, sino lo que debes transformar la comunidad. Es otra manera de pensar, no es el individualismo de ‘yo aquí y yo si sé, yo me saco diez y tú te sacaste cinco lero lero maromero. Yo si voy a ser exitoso. Y tú no”, dijo.

La peculiar reacción de Ana María Prieto se volvió tendencia en redes sociales y este martes 12 de septiembre internautas la volvieron a viralizar, calificando su actitud de “exagerada”.

Sí, es la “Nueva escuela mexicana”. Bulear al aplicado y premiar el conformismo. Mejor todos 5 de calificación, dice la normalista Ana María Prieto en el Palacio. pic.twitter.com/DFPpdPprFp — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) September 12, 2023

Leer también De Garibaldi a los sonideros, Sandra Cuevas y las veces que "ha sacado los prohibidos"

¿Quién es Ana María Prieto Hernández?

Ana María Prieto Hernández es asesora y consultora independiente en temas educativos. Se formó como Licenciada en Antropología Social y realizó una Maestría en Historia y Entornos virtuales de aprendizaje.

Ha colaborado en la realización de materiales para el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y para el portal Ciberhábitat del INEGI. Se desempeñó como asesora en el programa “Derechos de la niñez, educación y tecnología” de la UNICEF.

También fue asesora de la Secretaría Académica para la evaluación y el diseño curricular del Instituto Politécnico Nacional.

Fue ganadora del concurso para la renovación de los libros de texto gratuitos de historia, geografía, así como educación básica y tecnologías de la información del Instituto de Fomento e Investigación Educativa.

Escribió para el Anuario Educativo Mexicano y la Revista Mexicana de Investigación Educativa.

Actualmente, es profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional.





También te interesará

El licuado que te ayudará a aumentar masa muscular en solo unos días

Papá de niña de 6 años herida en "Kartzone", Coyoacán denuncia negligencia: "no tienen supervisión adecuada"

VIDEO: Niña no puede con el regreso a clases y "cae" de sueño de camino a la escuela

foh/sal