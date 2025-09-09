Martes de Frescura en Walmart; estas son todas las ofertas de este 9 de septiembre

Más Información
El martes de frescura es uno de los días más esperados para miles de personas que desean comprar sus alimentos favoritos a un precio más accesible, ya sea en frutas, verduras, carne, pollo y pan.
Walmart es una de las tiendas de supermercados más grandes, cada semana brinda precios especiales en diferentes productos, ve por un pluma y una hoja para que anotes qué productos encontrarás con descuento.
Estas son todas las ofertas de este 9 de septiembre
Las promociones para frutas y verduras son las siguientes:
- Sandía: $12.90 el kilo.
- Manzana Gala: $39.90 el kilo.
- Piña Miel: $29.90.
- Manzana Granny Smith: $39.90 el kilo.
- Pera de Anjou: $29.90 por kilo
- Naranja: $39.90 por kilo.
- Toronja: $29.90 el kilo.
- Ciruela importada: $59.00 el kilo.
- Pera golden Chihuahua: $39.90 por kilo.
- Pera bosc: $29.90 por kilo.
- Ciruela importada: $59.00 el kilo.
- Jícama: $19.90 el kilo.
- Nectarina amarilla: $59.00 por kilo.
- Aguacate Hass: $49.90 por kilo.
- Aguacate Hass: $39.90 en malla 5 piezas 750 g
- Papa blanca alfa: $19.90 por kilo.
- Limón sin semilla: $19.90 por kilo.
- Elote blanco: $6.90 por pieza.
- Champiñones: $69.00 por kilo.
- Lechuga romana: $12.90 la pieza.
- Durazno amarillo importado: $59.00 por kilo.
- Chile poblano: $19.90 por kilo.
- Uva red globo: $39.90 por kilo.
- Jitomate saladet: $12.90 el kilo.
- Torta de papa por kg congelado peso aprox por charola 400 g: $89.00
- Tomate verde: $24.90 por kilo
- Pepino: $19.90 el kilo.
- Limón agrio: $19.90.
Promociones en carne y pollo:
- Pollo entero cortado en piezas 2,1 kilos aprox: $45.00
- Cecina de res por kg peso aprox por charola 400 g: $269.00.
- Carne de res SuKarne deshebrada 300 gramos: $114.00.
- Milanesa de cerdo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $104.00.
- Espinazo de cerdo 800 a 900 kg: $119.00.
- Filete de atún fresco 400 g aproximadamente: $315.00
