Martes de Frescura en Walmart; estas son todas las ofertas de este 9 de septiembre

El martes de frescura es uno de los días más esperados para miles de personas que desean comprar sus alimentos favoritos a un precio más accesible, ya sea en frutas, verduras, carne, pollo y pan.

Walmart es una de las tiendas de supermercados más grandes, cada semana brinda precios especiales en diferentes productos, ve por un pluma y una hoja para que anotes qué productos encontrarás con descuento.

Lee también ¿Septiembre, eres tú? Los mejores memes que dejó el sismo de 5.2 en Oxaca; CDMX da la bienvenida al mes

Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: El universal

Estas son todas las ofertas de este 9 de septiembre

Las promociones para frutas y verduras son las siguientes:

Sandía: $12.90 el kilo.

Manzana Gala: $39.90 el kilo.

Piña Miel: $29.90.

Manzana Granny Smith: $39.90 el kilo.

Pera de Anjou: $29.90 por kilo

Naranja: $39.90 por kilo.

Toronja: $29.90 el kilo.

Ciruela importada: $59.00 el kilo.

Pera golden Chihuahua: $39.90 por kilo.

Pera bosc: $29.90 por kilo.

Ciruela importada: $59.00 el kilo.

Jícama: $19.90 el kilo.

Nectarina amarilla: $59.00 por kilo.

Aguacate Hass: $49.90 por kilo.

Aguacate Hass: $39.90 en malla 5 piezas 750 g

Papa blanca alfa: $19.90 por kilo.

Limón sin semilla: $19.90 por kilo.

Elote blanco: $6.90 por pieza.

Champiñones: $69.00 por kilo.

Lechuga romana: $12.90 la pieza.

Durazno amarillo importado: $59.00 por kilo.

Chile poblano: $19.90 por kilo.

Uva red globo: $39.90 por kilo.

Jitomate saladet: $12.90 el kilo.

Torta de papa por kg congelado peso aprox por charola 400 g: $89.00

Tomate verde: $24.90 por kilo

Pepino: $19.90 el kilo.

Limón agrio: $19.90.

Promociones en carne y pollo:

Pollo entero cortado en piezas 2,1 kilos aprox: $45.00

Cecina de res por kg peso aprox por charola 400 g: $269.00.

Carne de res SuKarne deshebrada 300 gramos: $114.00.

Milanesa de cerdo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $104.00.

Espinazo de cerdo 800 a 900 kg: $119.00.

Filete de atún fresco 400 g aproximadamente: $315.00

Lee también IQOS X Esteban Tamayo, la colaboración donde el arte y diseño desafía lo establecido

Martes de Frescura en Walmart; estas son todas las ofertas de este 9 de septiembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr