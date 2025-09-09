Más Información

Martes de Frescura en Walmart; estas son todas las ofertas de este 9 de septiembre

El es uno de los días más esperados para miles de personas que desean comprar sus alimentos favoritos a un precio más accesible, ya sea en frutas, verduras, carne, pollo y pan.

Walmart es una de las tiendas de supermercados más grandes, cada semana brinda precios especiales en diferentes productos, ve por un pluma y una hoja para que anotes qué productos encontrarás con descuento.

Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: El universal
Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea. Foto: El universal

Estas son todas las ofertas de este 9 de septiembre

Las promociones para frutas y verduras son las siguientes:

  • Sandía: $12.90 el kilo.
  • Manzana Gala: $39.90 el kilo.
  • Piña Miel: $29.90.
  • Manzana Granny Smith: $39.90 el kilo.
  • Pera de Anjou: $29.90 por kilo
  • Naranja: $39.90 por kilo.
  • Toronja: $29.90 el kilo.
  • Ciruela importada: $59.00 el kilo.
  • Pera golden Chihuahua: $39.90 por kilo.
  • Pera bosc: $29.90 por kilo.
  • Jícama: $19.90 el kilo.
  • Nectarina amarilla: $59.00 por kilo.
  • Aguacate Hass: $49.90 por kilo.
  • Aguacate Hass: $39.90 en malla 5 piezas 750 g
  • Papa blanca alfa: $19.90 por kilo.
  • Limón sin semilla: $19.90 por kilo.
  • Elote blanco: $6.90 por pieza.
  • Champiñones: $69.00 por kilo.
  • Lechuga romana: $12.90 la pieza.
  • Durazno amarillo importado: $59.00 por kilo.
  • Chile poblano: $19.90 por kilo.
  • Uva red globo: $39.90 por kilo.
  • Jitomate saladet: $12.90 el kilo.
  • Torta de papa por kg congelado peso aprox por charola 400 g: $89.00
  • Tomate verde: $24.90 por kilo
  • Pepino: $19.90 el kilo.
  • Limón agrio: $19.90.

Promociones en carne y pollo:

  • Pollo entero cortado en piezas 2,1 kilos aprox: $45.00
  • Cecina de res por kg peso aprox por charola 400 g: $269.00.
  • Carne de res SuKarne deshebrada 300 gramos: $114.00.
  • Milanesa de cerdo por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $104.00.
  • Espinazo de cerdo 800 a 900 kg: $119.00.
  • Filete de atún fresco 400 g aproximadamente: $315.00

