Por primera vez, IQOS México unió el arte y diseño en el lanzamiento de Curious X junto al diseñador mexicano Esteban Tamayo, en una experiencia llena de creatividad y audacia

IQOS, el calentador de tabaco de riesgo reducido y alternativa al cigarrillo de Phillip Morris International, desafió lo establecido con el lanzamiento de IQOS X Esteban Tamayo, elevando la curiosidad como motor de cambio para diseñar ideas y transformar cualquier espacio.

IQOS X Esteban Tamayo. Foto: Hugo Salvador - El Universal

IQOS presenta Curious X Esteban Tamayo

Durante el evento en CDMX realizado en Studios Maravilla, se dio a conocer una colaboración limitada de tres piezas que representan la fusión entre diseño y propósito. Esteban Tamayo, fundador de la firma Tiempos, fue el primer creativo seleccionado por IQOS en México para participar en esta iniciativa global, la cual busca conectar con mentes que transforman lo cotidiano en algo extraordinario.

“Lo que compartimos IQOS y yo es una visión común: desafiar lo establecido desde lo que elegimos crear. Esta colaboración no busca seguir tendencias, sino abrir conversaciones. Cada pieza está pensada como una declaración: si vestimos distinto, también podemos pensar distinto”, mencionó Tamayo.

IQOS X Esteban Tamayo. Foto: Hugo Salvador - El Universal

Las piezas que integran esta colaboración son una mesa escultórica, una chamarra con un diseño atemporal que incluye los elementos insignia de IQOS y un case para el dispositivo. Cada objeto fue concebido a partir de una misma pregunta: ¿qué sucede cuando el diseño se construye desde la curiosidad? Las respuestas toman forma en cortes geométricos, materiales contrastantes y una estética futurista que refleja el ADN de IQOS.

Lanzamiento IQOS X Esteban Tamayo. Foto: Especial

Una experiencia que combina arte, diseño e innovación

En entrevista para EL UNIVERSAL, Jorge Calleja, director de marketing para productos libres de humo en Philip Morris International en México, Leonardo De Alencar, vicepresidente de Productos Libres de Humo de Philip Morris México y el diseñador Esteban Tamayo; hablaron sobre este Lanzamiento.

“Lo que queremos inspirar en nuestros consumidores es que a través de su curiosidad y creatividad se pueden cambiar las reglas del juego; así como IQOS ha cambiado las reglas con una gran tecnología”, mencionó Calleja.

IQOS X Esteban Tamayo. Foto: Hugo Salvador - El Universal

“Mi inspiración en esta colección viene de la vida, del día a día y cómo es que cambia cuando tienes un dispositivo IQOS en la mano; el cambio en el movimiento corporal, la percepción de ti mismo y todo lo que sucede cuando formas parte de la comunidad IQOS y cómo se refleja en los detalles”, dijo Esteban Tamayo.

IQOS X Esteban Tamayo. Foto: Hugo Salvador - El Universal

IQOS no está libre de riesgo, entrega nicotina, la cual es adictiva. Para uso exclusivo de mayores de edad.

