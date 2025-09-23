Martes de Frescura en Walmart: estas son las ofertas de este 23 de septiembre

Más Información
Hoy martes 23 de septiembre uno de los más grandes supermercados ofrece.
Los consumidores pueden encontrar precios accesibles, ya sea en frutas, verduras, pollo o carne, por lo que se recomienda tomar pluma y papel para anotar qué productos podrían comprarse más barato.
El martes de frescura en Walmart es esperado por decenas de personas que buscan realizar su despensa y aprovechar los descuentos. En esta jornada se dan a conocer los productos disponibles, tanto en tienda física como en línea.
Estas son las ofertas para hoy 23 de septiembre
Frutas y verduras:
- Jitomate Salated: $19.90 el kilo.
- Durazno amarillo importado por kilo: $49.90 el kilo.
- Manzana Gala: $39.90 el kilo.
- Nectarina Amarilla por kilo: $49.90 el kilo.
- Papa Blanca Alfa: $29.90 el kilo.
- Limón sin semilla kilo: $29.90 el kilo.
- Piña Miel: $24.90.
- Manzana Granny Smith: Piña Miel: $39.90 el kilo.
- Melón Chino: $19.90 el kilo.
- Naranja: $19.90 el kilo
- Toronja: $29.90 el kilo
- Jícama: $19.90 el kilo.
- Pepino: $24.90 el kilo.
- Aguacate Hass: $28.90 en malla 5 piezas 750 g
- Aguacate Hass: $28.90 por kilo.
- Champiñones: $99.00 por kilo.
- Lechuga romana: $16.90 la pieza.
- Kiwi verde : $79.00 por kilo.
Promociones en carne, pollo y pescado:
- Pechuga sin piel peso aprox de 600 a 700 por charola: : $170.00 por kilo.
- Carne de res Sukarne deshebrada 300 g: : $114.00 por kilo.
- Arrachera de res marinada Sukarne 600 g: : $196.00 por kilo.
- Milanesa de cerdo de 700 a 800 kg por charola: : $104.00 por kilo.
- Molida de cerdo 700 a 800 kg: : $110.00 por kilo.
- Chorizo de cerdo de 500 a 600 h por charola : $79.00 por kilo.
- Cecina de cerdo adobada de 600 a 700 g por charola: $137.00 por kilo.
- Filete de atún fresco 400 g por charola: $315.00 por kilo.
- Camarón chico sin cabeza 600 a 700 g por charola: $199.00 por kilo.
Pan de muerto:
- Paquete de pan de muerto extra especial 10 piezas: $75.00
- Pan de muerto extra especial chico: $15.00 por pieza.
- Pan de muerto extra especial nata chico: $23.00 por pieza.
- Pan de muerto extra especial con chispas de chocolate: $23.00 por pieza.
- Pan de muerto extra especial queso con zarzamora: $23.00 por pieza.
