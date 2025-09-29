Manual de supervivencia de Ned: así han cambiado sus protagonistas después de 18 años

El “Manual de Ned” fue una serie producida y transmitida por Nickelodeon entre 2004 y 2007. Se convirtió en una de las favoritas de miles de niños y niñas, quienes no solo disfrutaban de los capítulos, sino que también seguían los consejos que el protagonista ofrecía para sobrevivir a la escuela secundaria.

La premisa de la producción era sencilla: Ned asistía a una secundaria en California y se distinguía por dar consejos tanto a sus compañeros como a la audiencia. Estos incluían situaciones del primer día de clases, clubes, profesores, amistades, parejas, problemas escolares y calificaciones.

La serie de Nickelodeon se estrenó el 3 de noviembre de 2005. Foto: Nickelodeon

Así han cambiado los protagonistas después de 18 años

El programa transmitió su primer capítulo hace casi dos décadas. La historia principal se centraba en Ned Bigby, interpretado por Devon Werkheiser; Jennifer “Moze” Mosley, interpretada por Lindsey Shaw; y Simon “Cookie” Nelson Cook, interpretado por Daniel Curtis Lee.

Lee también ¿Quién era Pilseungjoo?, la influencer coreana que falleció de una enfermedad neurodegenerativa

Devon Werkheiser, protagonista de la serie, intentó continuar en la actuación, aunque actualmente es más reconocido como productor y músico. También conduce un pódcast titulado Growing Up with Devon, donde entrevista a estrellas infantiles y repasa sus experiencias en la industria.

Lindsey Shaw, quien interpretaba a la mejor amiga y eventual interés romántico de Ned, participó en algunas producciones televisivas tras el final de la serie, aunque sin gran éxito. En la actualidad, comparte contenido de comedia en su cuenta de Instagram.

Daniel Curtis Lee logró mantener su carrera de manera más sólida. Hoy en día se desempeña como actor, director y creador de contenido cómico en redes sociales.

Lee también Google cumple 27 años: ¿Qué significa el nombre del famoso buscador?

Los tres actores actualmente conducen “Ned's Declassified Podcast Survival Guide”, un espacio en el que comparten anécdotas del programa, recuerdan experiencias y continúan ofreciendo consejos, aunque ahora enfocados en la vida adulta.

Manual de supervivencia de Ned: así han cambiado sus protagonistas después de 18 años

Tyler Chase, el cambio más inesperado

De todos los actores que participaron en la serie, el caso más llamativo es el de Tyler Chase, quien interpretaba a Martin Qwerly. El actor fue visto en una situación vulnerable y en evidente descuido.

A través de redes sociales, una usuaria compartió videos en los que se observa que vive en situación de calle. En uno de ellos incluso aparece saludando. Su estado generó preocupación entre los seguidores de la serie y reavivó el debate sobre las dificultades que enfrentan quienes alcanzan la fama desde temprana edad.

Lee también ¡Cuidado! Lanzan alerta ante el aumento de llamadas con lada internacional: ¿Cómo detectarlas?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aov