Madre deja inquietante mensaje a su hija y genera debate en redes

Cada vez más y más historias insólitas se conocen en Twitter. Dicha plataforma se ha convertido en la favorita de muchos usuarios para publicar algo que les inquieta o algo que les sucedió.

Recientemente una joven se volvió viral en Twitter al publicar en dicha red social la curiosa anécdota que le ocurrió a ella y a su madre.

¿Qué sucedió?

Según Mawi, cuyo usuario en Twitter es @maguicmps, hace un par de semanas su madre se fue de vacaciones con su padrastro y, dos semanas después, la madre le envió un mensaje que decía: “Espero que me vengan a visitar”.

mi mamá y mi padrastro se fueron de “vacaciones” hace dos semanas y ahora de la nada mi mamá manda al grupo familiar “espero q me vengan a visitar” pic.twitter.com/xJWGUyqTPx — mawi (@maguicmps) May 2, 2023

“Mi mamá y mi padrastro se fueron de “vacaciones” hace dos semanas y ahora, de la nada, mi mamá manda al grupo familiar: “Espero que me vengan a visitar””, fue el posteo que realizó la joven en Twitter.

El tweet de la joven ya lleva más de 92,8 mil me gusta, y los han retweteado más de mil personas. Según la joven, este mensaje la dejó helada ya que entendió que su madre no va a volver más a la ciudad donde vivía. Incluso a la joven le molestó que su madre no le avisara de esta decisión.

“El verdadero no me independice, me independizaron”, “Mi vieja hizo lo mismo cuando yo tenía 5 y no la vi como hasta los 10-12, re largas las vacaciones”, “Es más común de lo que crees”; fueron algunos de los mensajes que le dejaron los internautas en el hilo del tweet.

Viajar. Fuente: Pexels

Incluso algunos usuarios bromearon al respecto y aseguraron que lo que le ocurrió a Mawu es como una versión 2.0 de “Home Alone”, ya que su madre se olvidó de ella y le avisó días después lo que había hecho. Hasta el momento la usuaria de Twitter no volvió a compartir nada al respecto, pero muchos de sus seguidores le están pidiendo que haga una actualización de la situación, a modo de storytime.