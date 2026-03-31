Luna Rosa 2026 en México; esta es la hora exacta para ver el fenómeno astronómico

El mes de abril trae consigo la primera Luna Llena de la primavera, un fenómeno que iluminará las noches en México con un brillo especial.

A esta luna se le conoce como “Luna Rosa”, y podrá observarse desde la noche del martes 31 de marzo hasta el jueves 2 de abril, ofreciendo varias oportunidades para disfrutarla a simple vista.

Luna Rosa 2026 en México. Foto: Imagen realizada con IA

¿Cuál es el mejor momento para verla?

Aunque la Luna será visible durante varios días, su punto máximo de iluminación ocurrirá el miércoles 1 de abril a las 20:11 horas.

Ese mismo día, comenzará a aparecer en el horizonte alrededor de las 18:50 horas. Desde ese momento ya será posible notar su presencia y apreciar su brillo, incluso antes de que alcance su fase completamente llena.

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¿Por qué se le llama Luna Rosa?

El nombre puede llevar a pensar que la Luna adquirirá un tono rosado, pero no es así. En realidad, el término “Luna Rosa” tiene un origen cultural.

De acuerdo con National Geographic, este nombre está relacionado con la floración del Phlox subulata, también conocido como musgo rosa. Esta planta florece en tonos rosados durante la primavera, justo en la misma época en la que ocurre este plenilunio.

El nombre de la "Luna Rosa" se debe a la floración del Phlox subulata, también conocido como musgo rosa. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Más que un cambio de color, esta Luna destaca por ser la primera Luna Llena después del equinoccio de primavera, lo que la conecta simbólicamente con el renacer de la naturaleza.

Además, en ocasiones puede percibirse más grande y brillante debido a su cercanía relativa con la Tierra, lo que la hace aún más llamativa.

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Un vínculo con la naturaleza y los ciclos agrícolas

Para varias culturas, esta Luna tenía un significado especial. Se asociaba con el inicio de ciclos agrícolas y con la renovación de la vida en la naturaleza.

La coincidencia con la floración del musgo rosa reforzaba esta idea de crecimiento y transformación, convirtiéndola en un símbolo del cambio de estación y del inicio de una nueva etapa en el año.

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