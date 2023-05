Luis Miguel dedicó esta canción a su mamá Marcela Basteri y aún le cuesta trabajo cantarla

Este 10 de mayo, miles de mexicanos celebran el Día de las Madres, es por ello que el sentimentalismo para homenajear a la reina del hogar está a flor de piel.

Algunos dan detalles como flores, viajes, una ida al cine o a comer. Otros optan por dar un regalo hecho a mano, o recitar alguna canción o un poema.

Sin embargo, hay quienes no pueden pasar este día a lado de la mujer que los vio nacer, ya sea por motivos laborales, de distancia o por cuestiones más lamentables como un fallecimiento.

Sin importar las razones, son cientos de personas que mantienen un lazo muy fuerte con sus madres.

Como es el caso del cantante mexicano Luis Miguel, que de acuerdo con la historia narrada en su serie biográfica producida por Netflix, ha vivido muchos años con el dolor de no ver a su madre, tras su repentina desaparición.

No obstante, él la sigue recordando con cariño pues en su cuenta oficial de Instagram publicó una foto junto a ella, sin descripción, simplemente para homenajearla hoy en su día. También compartió la misma foto en sus historias.

¿Cuál es la canción que Luis Miguel le dedicó a su mamá?

En uno de los episodios de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, cuentan cómo surgió la canción “Hasta que me olvides”, que se cree, fue escrita por el cantautor dominicano, Juan Luis Guerra.

Contrario a lo que muchos pensarían, respecto a la letra de la melodía, que pareciera ser dedicada a un amor, Luis Miguel la relacionaría con su madre, ya que en el tiempo del lanzamiento del hit que muchos conocemos, él estaba enfocado en buscarla.

Quien sostiene que la melodía fue escrita por Juan Luis Guerra es Jorge 'Burro' Van Rankin, que en “Miembros al Aire”, compartió la anécdota.

Otra canción que relaciona a “El Sol” con Marcela Basteri es “Yo sé que volverás”, ya que la letra de ésta habla de la espera del cantante por el regreso de alguien importante para él: Yo sé que volverás muy vigilante, aquí te esperaré, lo he prometido. La espera sería inútil y asfixiante si no supiera cuánto me has querido”, dice una de sus estrofas.

Además, supuestamente admitió en una entrevista para la revista “Eres” de 1994 que es la única canción que le recuerda a su madre, y que le es difícil interpretar en sus conciertos.

Asimismo, hay una melodía que Micky le cantó a su mamá en un concierto en el recital Luna Park, en Buenos Aires, el 16 de marzo de 1985.

Frente a su publicó interpretó “Marcela”, y se le observa muy animado cantando junto a ella, incluso le da un beso en la mejilla, lo que hizo que los espectadores gritaran.







