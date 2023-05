"Esto no es un meme", el controvertido mensaje de Elon Musk en Twitter

Elon Musk ha sido criticado por varias razones desde que adquirió Twitter por 44 mil millones de dólares el año pasado, y es que sus medidas para la mejora de la aplicación no son del agrado de todos los usuarios.

Por ejemplo, la implementación de Twitter Blue fue duramente criticada por periodistas, incluyendo el New York Times, que se negó a pagar la suscripción para conservar la marca de verificación azul en su cuenta.

Por otro lado, Reporteros Sin Fronteras indicaron que la medida del magnate para generar dinero sólo favorecería la desinformación; pues cualquier persona que se suscriba tiene la marca distintiva que las cuentas oficiales solían tener.

Pese a ello, Musk continuó con la idea de generar más ingresos para la plataforma mediante las suscripciones a Twitter Blue.

¿Qué quiso decir Elon Musk en su última publicación?

Además de las críticas a sus decisiones corporativas, al multimillonario también lo han señalado por sus publicaciones “sin sentido”.

Una de ellas es un tuit que publicó el día de hoy, sin ninguna descripción, simplemente compartió la imagen de una figura animada con la leyenda “There is no meme, i love u”, o por su traducción al español “Esto no es un meme, te quiero”.

Ante ello, los usuarios no tardaron en responderle con más imágenes, memes y comentarios como: “Sr. Musk, estoy aquí para preguntarle si sabe lo que acaba de hacer. Si no es así, no dude en responder y con gusto le explicaré. ¡Buen día!”, “Me pregunto si sabía que Milady es una colección de arte de NFT”, “El líder más grande de todos los tiempos que nos brindó la plataforma para tener conversaciones abiertas libremente, para expresarnos, sin cerrarnos, y cuando las élites lo persiguieron, él les respondió con un pájaro y una sonrisa”, entre otros.

Musk da a conocer que ya se podrán hacer llamadas de audio y video en Twitter

El dueño de Twitter, Elon Musk, dio a conocer este martes que pronto se podrán hacer llamadas de audio y video en la plataforma.

"Pronto se podrán realizar chats de audio y video desde su cuenta hacia (la de) cualquier (usuario) en la plataforma", indicó en un tweet.

"Para que puedas hablar con gente en cualquier lugar del mundo sin dar tu número de teléfono".

En un comentario posterior publicado en Twitter, Musk sostuvo que el servicio de mensajería WhatsApp, operado por Meta, "no es confiable".

Una función de mensajería en Twitter podría competir con la serie de servicios gratuitos que ofrecen, entre otros, Messenger, Signal, Telegram o WhatsApp.

Musk agregó que a partir del miércoles Twitter comenzará a encriptar los mensajes directos en la plataforma para salvaguardar la privacidad.

El magnate ha hablado públicamente de construir una aplicación "X" multipropósito, que combine mensajes, pagos y más.

Musk convirtió recientemente a la red social en parte de una sociedad llamada "X", deshaciéndose del nombre de la empresa Twitter, que continúa sin embargo usando en la plataforma.

Foto: Archivo - AP

Con información de AFP



ayef / sal